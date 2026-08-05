Соус із помідорів і базиліку на зиму: ароматна заготівля до м’яса, пасти й піци

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Автор Микола Завтрогляд

Соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться зберегти смак літа в банці, обов’язково приготуйте цей овочевий соус. Поєднання стиглих помідорів, запашного базиліку, часнику та перцю створює насичений смак, який чудово доповнить майже будь-яку страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • гострий перець — 2 шт.;
  • часник — 2 невеликі головки;
  • базилік — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • олія — 100 мл.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л. (за бажанням);
  • вода — 100 мл. (для крохмалю).
рецепт соусу на зиму з помідорів
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори, солодкий і гострий перець, часник та базилік підготувати й подрібнити за допомогою м’ясорубки або блендера.
  2. Перелити овочеву масу в каструлю, додати сіль, цукор та олію.
  3. Довести до кипіння й варити 15–20 хвилин, періодично помішуючи.
  4. За бажанням розчинити крохмаль у воді, влити в соус і проварити ще кілька хвилин. Без крохмалю соус можна просто довше уварити до бажаної густоти.
  5. Готовий гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрити кришками та залишити до повного охолодження.

Виходить приблизно 2,9 л ароматного домашнього соусу, який чудово смакує з будь-якими стравами.

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