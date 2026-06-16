Зеленський назвав три головні результати від зустрічі з лідерами G7

Президент США Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон та Президент України Володимир Зеленський під час робочої сесії на саміті G7. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський провів переговори з керівниками країн “Великої сімки” та європейських інституцій. Під час зустрічі сторони узгодили кроки щодо посилення тиску на Кремль, ліцензування виробництва зенітних ракет та виділення зимового пакета допомоги, реалізацію яких погодилися підстрахувати Сполучені Штати. Новина доповнюється… Читайте також: