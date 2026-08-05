Королівський сніданок на сковороді: ніжна телятина у вершковому соусі

Яйця з беконом. Фото: кадр з відео
Якщо хочеться здивувати рідних незвичайним сніданком, спробуйте цей рецепт. Поєднання ніжної телятини, вершкового соусу та оригінально приготованих яєць робить страву дуже ситною, ароматною й ефектною, хоча готується вона досить просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- телятина (або бекон) — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- помідор — ½ шт.;
- часник — 3 зубчики;
- гострий перець — до смаку;
- сметана або жирні вершки — 150 г;
- свіжа зелень — пучок;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Яйця попередньо заморозити на 3–4 години, трохи розморозити, очистити та нарізати кружальцями.
- Обсмажити їх на невеликій кількості олії до легкої золотистої скоринки й перекласти на тарілку.
- Телятину нарізати тонкими шматочками впоперек волокон і швидко обсмажити на сильному вогні.
- Додати подрібнений часник, гострий перець і готувати ще кілька хвилин.
- Додати нарізаний помідор і зелень, зменшити вогонь, посолити, поперчити та влити сметану або вершки. Тушкувати приблизно 10 хвилин.
- Повернути обсмажені кружальця яєць у сковороду, прогріти ще 2 хвилини та подавати гарячими зі свіжим хлібом або тостами.
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