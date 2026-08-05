Королівський сніданок на сковороді: ніжна телятина у вершковому соусі

Новини
Оновлено:
Автор Микола Завтрогляд

Яйця з беконом. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться здивувати рідних незвичайним сніданком, спробуйте цей рецепт. Поєднання ніжної телятини, вершкового соусу та оригінально приготованих яєць робить страву дуже ситною, ароматною й ефектною, хоча готується вона досить просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • телятина (або бекон) — 300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • помідор — ½ шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • гострий перець — до смаку;
  • сметана або жирні вершки — 150 г;
  • свіжа зелень — пучок;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт смачного сніданку з яйцями
Зелена цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця попередньо заморозити на 3–4 години, трохи розморозити, очистити та нарізати кружальцями.
  2. Обсмажити їх на невеликій кількості олії до легкої золотистої скоринки й перекласти на тарілку.
  3. Телятину нарізати тонкими шматочками впоперек волокон і швидко обсмажити на сильному вогні.
  4. Додати подрібнений часник, гострий перець і готувати ще кілька хвилин.
  5. Додати нарізаний помідор і зелень, зменшити вогонь, посолити, поперчити та влити сметану або вершки. Тушкувати приблизно 10 хвилин.
  6. Повернути обсмажені кружальця яєць у сковороду, прогріти ще 2 хвилини та подавати гарячими зі свіжим хлібом або тостами.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Останні новини
Ще новини