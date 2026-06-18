Фейк про атаку на Одесу: що відбувалося в Чорному морі

Морський дрон РФ. Фото ілюстративне: скриншот з відео

Учора ввечері в медіа з’явилися повідомлення про нібито атаку морських дронів на Одесу. Ця інформація швидко поширилася мережею. Проте згодом з’ясувалося, що ситуація в морі відрізнялася від панічних публікацій. Напередодні військові проводили планові заходи для підготовки до можливих загроз із боку ворога. Ситуація перебуває під контролем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили України.

Чутки про обстріл

Вчора, у деяких медіа та соцмережах поширили новину, ніби Одесу атакували російські морські безпілотники. Повідомлення швидко розійшлися пабліками та створили напругу серед містян. Військово-Морські Сили ЗСУ заявили, що поширена інформація взагалі не відповідає дійсності.

Що відбувалося в морі

За інформацією ВМС, насправді учора ввечері українські моряки проводили планові заходи. Військові відпрацьовували тактику і готувалися до відбиття можливих ударів ворожих морських дронів. Це були звичайні тренування, які проводять для того, щоб підрозділи могли вчасно та ефективно зреагувати на потенційні загрози.

Поточна ситуація

Попри те, що новина про атаку виявилася фейком, небезпека з боку Чорного моря не зникла. Російські війська і надалі можуть застосовувати безпілотники чи інші засоби ураження. Тому підрозділи ВМС продовжують щоденну роботу та стежать за безпекою на узбережжі, щоб вчасно реагувати на будь-які зміни в обстановці.

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Загроза БЕКів

Військові постійно готуються до можливої загрози з боку безекіпажних морських катерів. Такі дрони вже фіксували біля узбережжя Одещині, однак масового застосування наразі не було. Ці апарати становлять небезпеку, оскільки можуть нести вибухівку та використовуватися для атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія не змогла швидко розгорнути масове виробництво морських дронів через власні стратегічні рішення. Раніше вона робила ставку на класичний флот і не приділила достатньої уваги новим технологіям.

Також Новини.LIVE писали, що окупаційна влада продовжує зміцнювати оборону Криму та готуватися до можливих загроз з боку України. Водночас удари по логістиці, військових об’єктах і транспортних маршрутах поступово ускладнюють забезпечення російського угруповання на півострові. Попри це, говорити про масштабні операції зі звільнення Криму поки зарано. Ситуація навколо півострова залишається складною та продовжує розвиватися.