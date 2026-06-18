Перехоплений СБУ документ РФ спростовує атаку українських дронів у Брянській області

Пошкоджений автобус, фото якого поширює російська пропаганда. Фото: росЗМІ

Співробітники Служби безпеки України перехопили офіційний російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з білорусами у Брянській області. На момент інциденту у повітряному просторі району не було українських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 18 червня, передає Новини.LIVE.

РФ заперечила причетність України до удару по автобусу

СБУ перехопила інформаційну довідку від моніторингового центру “Государственного казенного учреждения Брянской области “Безопасный регион”.

Перехоплений російський документ. Фото: СБУ

“У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БпЛА“, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у перехопленому документі йдеться, що так званий Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував дронів у районі інциденту. Крім того, наявність БпЛА не підтвердив черговий по адіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево. Також черговий 32-ї дивізії російських окупаційних військ не підтвердив інформацію про польоти дронів у відповідний час.

Читайте також:

Отже, у СБУ є підстави вважати, що атака на автобус із громадянами Білорусі в Брянській області РФ могла бути спланованою операцією російських спецслужб.

Раніше країна-терористка вже неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, які скоювали представники Росії. Подібні випадки влада РФ використовує для проведення ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

“Разом з тим, вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях”, — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, заяви представників РФ щодо нібито удару українського безпілотника по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області є неправдивими. Ці дані не підтверджуються жодними доказами.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські медіа поширюють викривлену та маніпулятивну інформацію щодо нібито ударів українських військових по цивільних об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Водночас у відомстві підкреслили, що Сили оборони України завдають ударів виключно по законних військових цілях російської армії з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.