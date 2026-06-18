Підвищення ціни проїзду в Одесі: тариф можуть змінити

Хлопець виходить з маршрутки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість проїзду в одеських маршрутках може зрости до 25 гривень. Перевізники наполягали на більшому підвищенні, пояснюючи це різким зростанням витрат на пальне та обслуговування транспорту. У міському департаменті транспорту заявили, що шукали рішення, яке врахує як потреби перевізників, так і можливості пасажирів. Саме тому сторони зупинилися на компромісному варіанті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на в.о. начальника управління транспорту та пасажирських перевезень Ігоря Барабула.

Чому хочуть підвищити тариф

За словами Ігоря Барабула, чинний тариф у 20 гривень затвердили наприкінці 2024 року. На той момент вартість пального становила близько 55 гривень за літр. З того часу ціни на пальне суттєво зросли й нині сягають близько 80 гривень. Разом із цим збільшилися витрати на мастила, ремонт транспорту та комунальні платежі. Через це перевізники провели нові розрахунки та звернулися до міста з проханням переглянути тариф.

“У березні почала різко зростати вартість пального, і сьогодні вона становить близько 80 гривень. Це збільшення більш ніж на 40%”, — сказав в.о. начальника управління транспорту та пасажирських перевезень.

Вартість проїзду

Спочатку перевізники заявляли, що економічно обґрунтована вартість поїздки перевищує 33 гривні. Після цього вони звернулися до міської влади з проханням погодити тариф у 30 гривень. Під час спільних обговорень сторони вирішили шукати компромісне рішення, щоб врахувати як економічні потреби перевізників, так і можливості пасажирів.

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“Враховуючи соціальну складову, спільно з керівниками підприємств-перевізників було узгоджено встановлення тарифу на рівні 25 гривень”, — повідомив Ігор Барабул.

Збитки для перевізників

За словами посадовця, нинішня вартість проїзду вже не покриває витрат транспортних підприємств. Через це компаніям дедалі складніше підтримувати автобуси в належному стані та оновлювати рухомий склад. В управлінні транспорту також зазначають, що в багатьох великих містах України тарифи на перевезення вже перебувають у межах від 25 до 30 гривень.

“При існуючому тарифі перевезення для перевізників є збитковими. Вони не мають можливості оновлювати транспорт, ремонтувати його та здійснювати перевезення на належному рівні”, — зазначив Ігор Барабул.

Нинішні тарифи

Вартість проїзду в Одесі поки що залишається незмінною. Водночас в Одеській області вже почали підвищувати тарифи на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах. Перевізники пояснюють це зростанням витрат на пальне, запчастини та технічне обслуговування транспорту.

Станом на зараз проїзд у трамваях і тролейбусах Одеси коштує 15 гривень, а в більшості міських маршруток — 20 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах для пасажирів зберігається безкоштовний проїзд.

Як повідомляли Новини.LIVE, На трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом “єЧерга” та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що від 8 червня, в Одесі змінилася робота громадського транспорту. У місті припинять роботу два автобусні маршрути, натомість запустять нові соціальні автобуси з безкоштовним проїздом до Куяльника та Західного кладовища.