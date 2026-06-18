Скільки платитимуть військовим після поранення за новою системою: суми та терміни

Військовий шпиталь, гроші в кишені військової форми. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони Україні оголосило масштабну реформу армії. Вона зокрема передбачає підвищені виплати деяким категоріям військовослужбовців, нову систему контрактів із чітко визначеними термінами, гарантовані відстрочки тощо.

Новини.LIVE розповідають, чи передбачає ця реформа зміни у виплатах захисникам після поранення.

Скільки виплачуватимуть військовим при пораненні

У відомстві пояснили, що за військовослужбовцями, які перебувають на стаціонарному лікуванні після поранення, зберігатимуться бойові виплати, які становлять 100 тисяч гривень на місяць.

Такі виплати можуть нараховуватися захиснику протягом усього періоду безперервного лікування, але не більше ніж 12 місяців.

Як уточнили в Міноборони, після отримання поранення військовослужбовець може залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині. Нормативно-правові акти, які регулюють це питання, залишаються без змін. В експериментальній постанові теж це зазначено.

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Як отримати виплати після поранення

Військовослужбовцям, які отримали поранення під час служби, важливо з перших днів подбати про належне оформлення документів. Насамперед слід зберігати всі медичні довідки, висновки лікарів та виписки з лікувальних закладів, адже саме вони підтверджують факт травмування та стан здоров’я.

Для отримання належних виплат необхідно пройти кілька обов’язкових етапів. Передусім потрібно подбати про документальне підтвердження поранення. У медичних документах мають бути детально зазначені діагноз, дата отримання травми, а також обставини та характер ушкоджень.

Наступним кроком є оформлення довідки про обставини травми. Такий документ видає командування військової частини, і в ньому фіксуються місце, час та умови, за яких військовий зазнав поранення.

Після цього необхідно пройти військово-лікарську комісію. ВЛК оцінює стан здоров’я військовослужбовця, визначає ступінь тяжкості отриманих ушкоджень, причинний зв’язок між травмою та проходженням служби, а також ухвалює рішення щодо подальшої придатності до виконання військових обов’язків.

Ще одним важливим етапом є проходження медико-соціальної експертизи. Саме ця комісія встановлює групу інвалідності або визначає відсоток втрати працездатності. Її висновок є основним документом, на підставі якого призначаються відповідні грошові виплати.

Завершальним кроком є подання рапорту або заяви. У зверненні необхідно чітко вказати вид виплати, на яку претендує військовослужбовець, та додати пакет документів, що підтверджують право на отримання коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які виплати отримують військові при звільненні зі служби. У більшості випадків основою для розрахунку є місячне грошове забезпечення захисника. Сума також залежить від вислуги та причини звільнення.

Також Новини.LIVE писали про пільги на земельний податок для ветеранів. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих військових можуть його не сплачувати. Проте пільга діє не на усі земельні ділянки, які є у власності.