До Кремля — 15 км: аналітик про вибухи на НПЗ

Пожежа на важливих об’єктах РФ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російська ППО могла не впоратися із загрозою під час вибуху на одному з НПЗ у Москві. Інцидент стався приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Подія, за оцінками експерта, може свідчити про проблеми в роботі системи протиповітряної оборони РФ.

Про це заявив в ефірі День.LIVE військовий аналітик, співголова громадської ініціативи “Права справа” Дмитро Снєгирьов.

Аналітик про проблеми російської ППО та вибухи у Москві

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що вибух на одному з нафтопереробних підприємств у Москві може свідчити про проблеми в роботі російської системи протиповітряної оборони навіть у межах столиці.

За його словами, характер інциденту може вказувати на те, що російська ППО не змогла ефективно відпрацювати по загрозі. Окремо аналітик наголосив, що йдеться про об’єкт, розташований у безпосередній близькості до ключових державних установ РФ.

Він також зазначив, що відстань від ураженого нафтопереробного заводу до Кремля становить близько 15 кілометрів, що підкреслює чутливість події для російської столиці.

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Пояснюючи свою позицію, Снєгирьов підкреслив, що має відповідні матеріали, які, за його словами, можуть підтверджувати причину вибуху.

У своїй заяві експерт фактично стверджує, що інцидент міг бути спричинений не зовнішнім ударом, а діями самої російської ППО, яка, ймовірно, спрацювала некоректно.

“Пам’ятаємо події в Москві, коли серед білого дня гелікоптерами встановлювали зенітно-ракетний комплекс “Панцирь С1” на дахи багатоповерхівок. Для чого? Всі прекрасно розуміли, вони мали на меті виключно інформаційний характер. Знову заспокоїти москвичів, дивіться, все під контролем, небо повністю захищено системами ППО. І що ми побачили? Зенітно-ракетний комплекс “Панцирь С1” дуже влучно відпрацював по московському нафтопереробному підприємству.

Я готовий передати відеоматеріали та дані об’єктивного контролю, які підтверджують, що саме російська ракета спричинила цей вибух“, — зазначив аналітик.

Також він додав, що цей випадок, на його думку, є черговим свідченням системних проблем ефективності російської протиповітряної оборони.

Новини.LIVE інформували, що 18 червня 2026 року Президент Володимир Зеленський підтвердив чергову дронову атаку українських сил на об’єкти в глибокому тилу Росії. За його словами, далекобійні безпілотники вдруге за тиждень уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні. Також під удар потрапили військові та логістичні об’єкти в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Новини.LIVE також писали, що 18 червня у Москві після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на Московському нафтопереробному заводі в Капотні. Також повідомлялося про займання та пошкодження одного з найбільших торгових центрів — “Садовод”. У місті фіксували густий чорний дим, а російська влада заявляла про роботу ППО та збиття дронів, хоча згодом визнала пошкодження об’єктів.