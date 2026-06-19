Російський дрон атакував цивільну автівку у Харкові 19 червня

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У п’ятницю, 19 червня, російські війська вкотре завдли удару по Харкову. Окупанти дроном поцілили по цивільній автівці. Внаслідок ворожого удару пасажир загинув, водійка зазнала поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

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У Київському районі ворожий дрон атакував цивільне авто. За попередньою інформацією, постраждав водій машини. Решту деталей уточнюємо.

За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія — поранено.

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