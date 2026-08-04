Підготовка до школи 2026: скільки витрачають батьки

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

Серпень для дітей — останній місяць літа та відпочинку, а для батьків — сезон шкільних витрат. Щорічна купівля одягу, рюкзаків, зошитів та канцелярії може обійтися у кілька тисяч гривень, а для першачків сума помітно зростає. Тож підготовка до 1 вересня для багатьох родин починається задовго до першого дзвоника.

Журналісти Новини.LIVE запитали батьків, скільки коштує зібрати дитину до школи цього року та на чому вдається заощадити.

Шкільний одяг та канцелярія

На одяг і канцелярію зазвичай припадає чимала частина бюджету. Зекономити тут не так просто, бо дешеві речі швидко зношуються, а ручки, олівці та фломастери мають звичку губитися вже в перші тижні навчання. Тож після великої закупівлі батькам нерідко доводиться знову йти до магазину.

“Хоча і є зараз дешевий одяг, але, як на мене, це одноразове. Купляти дитині, витрачатись — щоб вдягла один раз. А щось таке достойне коштує грошей. Ну, ви розумієте, тут навіть неможливо буде зекономити, тому що от ви зібрали дітей до школи, гарно все в пенал склали, а на наступний день чи через тиждень вони приходять — нема ні олівця, ні ручки, ні фломастера. Знову треба йти купляти”, — коментує Наталя.

Наталя про дешеві речі. Фото: Новини.LIVE

Ще відчутнішими витрати стають, коли до школи потрібно зібрати одразу двох дітей. Особливо якщо одна дитина йде до першого класу й багато речей доводиться купувати з нуля. У такому разі найбільше грошей зазвичай забирає саме шкільна форма.

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“Збираємо потихеньку. На двох дітей приблизно по 12 тисяч витратили. Найбільше на дитячу форму. Найменше, напевно, на канцелярію, тому що у нас цим займається батьківський комітет. Цьогоріч витрати збільшились на тисячі 4, тому що старша дитина вже пішла в перший клас, а молодша дитина тільки буде йти, тому трошечки більше витрат в цьому році”, — ділиться Дар’я.

Дар’я про витрати на двох дітей. Фото: Новини.LIVE

Витрати на онлайн-школи

Онлайн-навчання трохи змінює звичний список покупок. Частину речей можна не купувати взагалі, а дещо — використати ще з минулого року. Тому підготовка до навчального року обходиться помітно дешевше.

“У нас онлайн-школа, тому трошки наші витрати менші, ніж у звичайній школі. Якось ми поступово все купляємо, щось у нас залишили з минулого року. Наприклад, флюмастери, олівці, фарби ми будемо використовувати ще з минулого року, тому це трошки зменшить наші витрати. Але я думаю, що порядку 2 тисяч гривень це як мінімум піде на зошити, канцтовари, що там ще треба. Ціни все ж таки зростають, але, наприклад, нам не треба на форму поки витрачати”, — каже Анна.

Анна про витрати на онлайн-школу. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін

Підготовка до школи цього року відчутно б’є по гаманцю. Навіть базовий набір: одяг, зошити, підручники та інші необхідні речі — вже тягне на кілька тисяч гривень. Та попри подорожчання, на необхідному для дитини батьки намагаються не заощаджувати.

“Більше п’яти тисяч виходить на одну особу. Ще не можу сказати, ще в процесі. Що треба? Одяг, зошити, підручники, інші речі, які необхідні для школи. Всі бачать, що ціни майже на все в порівнянні з минулим роком зросли. Я вважаю, що на дітях економити не можна ні на чому”, — говорить Володимир.

Володимир про небежання економити на дітях. Фото: Новини.LIVE

Навчання за кордоном

Коли дитина навчається за кордоном, підготовка до першого класу виглядає дещо інакше. Батькам доводиться орієнтуватися на місцеві правила та вимоги іноземної школи. Через це дешевше купувати частину шкільних товарів в Україні.

“Ми тільки починаємо, тим паче, що нам доведеться йти в перший клас в Румунії, бо ми сюди приїхали по справах перевіритися у лікарів і їдемо назад. Що стосується рюкзаків, то ми тут придбаємо, тому що там підходящого ми знайти не можемо. А так, у них канцелярія трохи відрізняється від нашої, тому все там інше купимо. Євро 190, десь так, напевно, буде це коштувати”, — пояснює Альона

Альона про витрати на іноземну школу. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до школи у кожної родини виглядає по-різному. Комусь вдається заощадити на речах із минулого року чи скористатись перевагами від онлайн-навчання, а комусь доводиться купувати майже все з нуля. Втім шкільні збори потребують і часу, і заздалегідь спланованого бюджету.

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