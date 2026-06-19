Зеленський обговорив із президентом Бразилії нові ініціативи щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський та Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва. Фото: ОПУ

Під час саміту G7 Президент України Володимир Зеленський і лідер Бразилії Лула да Сілва обговорили нові дипломатичні ініціативи щодо завершення війни. Сторони зосередилися на можливостях активізації міжнародних переговорів. Йшлося також про залучення додаткових дипломатичних контактів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на джерела в Офісі президента України.

Зеленський обговорив із президентом Бразилії нові кроки до миру

Під час зустрічі на полях саміту G7 Президент України Володимир Зеленський та Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва обговорили низку нових ідей, які можуть активізувати дипломатичний процес щодо завершення війни.

За даними джерел Новини.LIVE в Офісі президента, Лула да Сілва запропонував власні ініціативи та можливість використати свої контакти з країнами — постійними членами Ради Безпеки ООН для просування дипломатичних зусиль.

Підбиваючи підсумки розмови, співрозмовник зазначив, що сторони погодилися продовжити роботу над озвученими пропозиціями та оцінити їхній потенційний результат пізніше.

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“Домовилися, що завдяки таким ідеям та контактам спробують досягти певного результату, а згодом обговорять підсумки”, — зазначило джерело.

Раніше бразильські ЗМІ повідомляли, що Зеленський нібито звертався до Лули з проханням долучитися до пошуку дипломатичного вирішення війни та використати його контакти з російським диктатором Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для активізації переговорного процесу.

Новини.LIVE писали, що 19 червня 2026 року Президент Володимир Зеленський підбив підсумки серії міжнародних зустрічей цього тижня. Україна отримала нові домовленості щодо фінансування оборони, санкцій проти Росії та військової допомоги від партнерів. Також дев’ять держав оголосили внески до програми PURL на майже 1 млрд доларів, а союзники пообіцяли ще 4 млрд доларів підтримки.

Новини.LIVE також інформували, що 17 червня 2026 року Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою під час саміту G7. Сторони обговорили шляхи припинення агресивної війни Росії та можливі дипломатичні підходи. Зеленський поінформував про ситуацію в Росії та взаємодію України з міжнародними партнерами, домовившись про подальші контакти.