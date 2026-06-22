Не три доби, а раніше: юрист пояснив, коли починається СЗЧ

Затриманий військовослужбовець. Фото: “Цензор”

Самовільне залишення частини після відпустки починає рахувати з того моменту, коли військовослужбовець ЗСУ мав з’явитися у підрозділі і не з’явився. Але у законодавстві все ж є норма про три доби. Вона стосується процесу відкриття кримінальної справи.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Війна і СЗЧ

В Україні продовжується повномасштабна війна, яку 2022 року розпочав російський агресор. Під час війни українська армія комплектується не тільки контрактниками, а і мобілізованими громадянами.

Частина цих громадян після мобілізації та потрапляння до якогось із підрозділів ЗСУ здійснила втечу із розташування свого підрозділу. Цей процес називається СЗЧ, самовільне залишення частини.

Самовільне залишення військової частини є серйозним правопорушенням. Проти військового, який здійснив СЗЧ, відкривається кримінальна справа.

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Коли СЗЧ починають рахувати через три дні

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами СЗЧ. Зокрема, часовими рамками оголошення військового у СЗЧ після відпустки.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, як рахується час початку самовільного залишення частини. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: “Правопорушення починається не тоді, коли пройшло 3 доби, а з моменту, коли військовослужбовець мав бути в частині, але не з’явився. У Вашому випадку, якщо у документах було зазначено прибути до 08:00 12 червня, то відсутність починає рахуватися з 08:00 12 червня або одразу після цього часу”.

Разом з тим, додав Айвазян, норма про 3 доби справді існує, але лише у певному аспекті: “Проте, для кримінальної кваліфікації за ч. 5 ст. 407 КК України в умовах воєнного стану важливо, щоб така відсутність тривала понад три доби. У чинній редакції ч. 5 ст. 407 КК України йдеться про самовільне залишення або нез’явлення вчасно без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а також такі самі дії тривалістю понад три доби в умовах воєнного стану”.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у Міноборони пояснили механізм повернення військових після СЗЧ.

Міністерство оборони України 21 червня оприлюднило алгоритм повернення до військової служби для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ). Відновитися в лавах ЗСУ можна кількома способами, а розгляд документів триватиме не більше тижня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто і де провадить слідство у справах по СЗЧ.

Самовільне залишення військової частини вважається серйозним правопорушенням. Кримінальні справи військовослужбовців у СЗЧ провадить Державне бюро розслідувань.