Аеропорти в Угорщині: як найзручніше дістатися українцям

Аеропорт Ференца Ліста в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Через закрите небо через війну українці вимушені літати з аеропортів інших міст Європи. Найбільші черги в літній період часу спостерігаються саме на кордоні з Польщею. Проте у мандрівників є альтернативні варіанти дістатися до популярних курортів.

Про аеропорти сусідніх країн, зручні для українців, розповідає dovkola.media, передає Новини.LIVE.

Чому українцям зручно летіти з Угорщини

В Угорщині розташовані два аеропорти. У столиці країни Будапешті мандрівників чекає аеропорт Ференца Ліста.

Найзручніше до нього дістатися потягами. З України до угорської столиці курсують два прямі потяги:

“Київ-Будапешт” (курсує щодня, прямує через Львів, Мукачево й Чоп);

“Київ-Відень” (курсує щодня, зупиняється в Будапешті).

Із залізничного та автовокзалу до аеропорту курсує експрес автобус. Також пасажири можуть дістатися метро чи міським автобусом.

Читайте також:

Крім того, можна дістатися потягом до залізничної станції Ferihegy (найближча до аеропорту), а потім вже міським автобусом до самого терміналу.

Прямо до аеропорту Ференца Ліста з України курсують багато автобусів. Дорога може зайняти більше часу, адже на митниці найімовірніше доведеться стояти довше. Проте вам не доведеться хвилюватися за те, чи встигнете ви на пересадку та мучитися із важкою валізою.

При бронюванні квитків звертайте увагу, щоб автобус курсував до самого аеропорту і вам не довелося додатково витрачати час та кошти на дорогу до аеропорту з центрального автовокзалу.

На власному авто краще їхати через пункт пропуску “Чоп (Тиса)-Захонь”. Від кордону до аеропорту орієнтовно 330 км. Не забудьте оплатити віньєтку (оплату за користування дорогою). Її можна придбати онлайн чи на найближчій АЗС в Угорщині. Водіям також треба мати міжнародну страховку “Зелена карта”.

Багато мандрівників забувають про аеропорт Дебрецена. До міста можна дістатися прямими потягами “Київ-Будапешт” і “Київ-Відень”, чи іншими рейсами до Чопа.

Багато автобусів в Ужгороді чи Мукачево курсують прямо до аеропорту Дебрецена. Від пункту пропуску Чоп до аеропорту орієнтовно 130 км. Міжнародні автобуси довозять пасажирів прямо до термінала.

На власному авто водії можуть перетнути кордон через пункти пропуску:

“Чоп (Тиса)-Захонь”;

“Лужанка-Берегшурань”;

“Вилок-Тісабеч”.

Якщо не хочете довго стояти в черзі — найкраще обирайте останній варіант. Тут частіше за все менше автівок.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому транспорті можна швидше пройти прикордонний контроль. На легковому авто перевірка проходить легше, натомість у випадку автобуса чи мікроавтобуса діють спеціальні процедури. Через це проїзд може затягнутися.

Також Новини.LIVE писали, які умови в салонах нових автобусів Uklon Travel Bus. Туристка розповіла про затримки, дорогу та подарунки від компанії. Перевізник нині запустив акцію, квитки з Києва до Варшави можна придбати всього за 499 гривень.