Підтримка українців 60+: на які доплати та пільги розраховувати у липні 2026 року

Пільги та доплати для пенсіонерів у липні 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році все ще не всі громадяни похилого віку в Україні знають, що вони можуть отримувати від держави не лише пенсію, а й додаткові компенсації та різні пільги. Частину підтримки призначають автоматично, але деякі виплати потрібно оформлювати самостійно. Якщо не подати заяву та необхідні документи, гроші або пільги можна просто втратити.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати українські пенсіонери у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому підвищать виплати в липні 2026 року

За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області, громадянам, які досягли певного віку, держава автоматично нараховує надбавки. Але вони виплачуються лише тим, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 грн. У 2026 році розмір доплат такий:

від 70 до 74 років — 300 грн на місяць;

від 75 до 79 років — 456 грн на місяць;

від 80 років — 570 грн на місяць.

Однак слід враховувати, що переході з однієї вікової категорії до іншої, доплати не сумуються, а замінюються. Тобто після досягнення 75 років розмір виплат людини зростає лише на 156 грн, адже 300 грн її уже додали в 70 років.

Крім того, для людей віком від 65 років гарантовано мінімальну пенсію на рівні 3758 грн. Якщо виплата менша, її мають підвищити до цього рівня.

Читайте також:

Знижки на комунальні послуги для пенсіонерів у липні 2026 року

Частина пенсіонерів може суттєво економити на оплаті комуналки:

сім’ї загиблих ветеранів отримують 50% компенсації вартості послуг;

учасники бойових дій та члени їхніх сімей мають право на 75% знижки;

люди з інвалідністю внаслідок війни можуть не платити за окремі послуги взагалі, адже для них передбачена 100% компенсація.

Окремі пільги діють для мешканців сіл. Колишнім вчителям, медикам, фармацевтам і працівникам культури можуть повністю компенсувати витрати на газ, світло і тверде паливо. Також громадяни з невисокими доходами можуть оформити житлову субсидію.

На які додаткові пільги матимуть право українці 60+ у липні

Пенсіонери мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом — трамваями, тролейбусами, автобусами, а також приміськими електричками. Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення або довідку з Пенсійного фонду.

Водночас ця пільга не поширюється на таксі та більшість приватних маршруток. Також пенсіонери-водії можуть купувати автоцивілку зі знижкою 50%. Пільга діє для автомобілів з двигуном до 2500 куб. см або електромобілів потужністю до 100 кВт.

Пенсіонери звільняються від сплати земельного податку за присадибні, садові та городні ділянки в межах установлених норм.

Крім того, за програмою “Доступні ліки” вони можуть отримувати деякі препарати безплатно або з частковою доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт.

Як отримати підтримку влітку 2026 року

Якщо вікові надбавки зазвичай нараховуються автоматично, то для отримання субсидій, компенсацій за комунальні послуги або участі в програмі “Доступні ліки” необхідно особисто подати заяву та відповідні документи.

Саме тому пенсіонерам радять перевірити, на які саме пільги вони мають право, щоб не втрачати додаткову підтримку від держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди, які через стан здоров’я повністю або частково втратили працездатність, можуть отримувати пенсію по інвалідності. Але в окремих випадках такі виплати можуть призупинити або скасувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі пенсіонери мають право на додаткову підтримку від держави: щомісячні доплати та можливість вийти на пенсію раніше. Сума цих виплат залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.