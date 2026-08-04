У МЗС розповіли про результати першого дня наради дипломатів

Голова МЗС України Андрій Сібіга. Фото: Міністерство закордонних справ

Міністерство закордонних справ України підбило підсумки першого дня щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ. Захід відбувається в Києві під гаслом “Відновлення миру та лідерство України”. У обговореннях взяли участь Президент Володимир Зеленський, керівництво держави, уряду та Верховної Ради, а також представники міжнародних організацій і країн-партнерів.

Основними темами стали дипломатична підтримка України, міжнародна безпека, європейська інтеграція та підготовка до відновлення країни, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу МЗС.

Які питання обговорювали дипломати

Під час пленарних сесій учасники розглянули завдання української дипломатії в умовах триваючої війни, розвиток економіки, зміцнення енергетичної стійкості напередодні осінньо-зимового періоду та просування України на шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО. Окрему увагу приділили співпраці з країнами Азії, Африки та Латинської Америки, а також питанням безпеки та міжнародної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Міністерство закордонних справ

У рамках наради також відбулися тематичні дискусії, присвячені підсумкам саміту НАТО, подальшій взаємодії з Альянсом та розвитку відносин з європейськими інституціями. Крім того, учасники обговорили реформи, переговорний процес щодо вступу України до ЄС, співпрацю з ОЕСР та дипломатичний супровід міжнародної діяльності Президента України.

“Поки триває війна Росії проти України, дипломатичних зусиль ніколи не буде достатньо”, — наголосив міністр закордонних справ Андрій Сібіга.

Читайте також:

За його словами, українська дипломатична служба має й надалі працювати над посиленням міжнародної підтримки держави. Він зазначив, що перед дипломатами стоїть завдання об’єднувати партнерів навколо досягнення справедливого та сталого миру.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Володимир Зеленський повідомив про запуск нової міжнародної Карпатської ініціативи.

Також Новини.LIVE цитували президента США Дональда Трампа, який заявив, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.