Прогноз погоди в Києві та області на завтра 24 червня від Укргідрометцентру

Люди відпочивають на воді. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 24 червня, очікується спекотною. Синоптики не прогнозують опадів. Подекуди температура повітря підвищиться до +29 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 24 червня

Упродовж доби буде мінлива хмарність. Дощів завтра не очікується. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 24 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +13…+18 °C , вдень +24…+29 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +16…+18 °C, вдень +26…+28 °C.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДБР, ексчиновник РНБО разом із бізнесменами незаконно заволоділи недобудованим корпусом Республіканської клінічної лікарні в Києві, відомим як “Опіковий центр”, а також земельною ділянкою площею 21 гектар.

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