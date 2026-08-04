Залужний на нараді топдипломатів розніс НАТО: Україна вже далеко попереду

За його словами, Україна та її Сили оборони по-справжньому адаптовані до сучасної технологічної війни. Тоді як арміям НАТО потрібні будуть роки, щоб досягти цього.

“Неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є у Збройних силах України, до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни”, – заявив Залужний на дискусії про євроатлантичну інтеграцію. “Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо”, – пояснив український генерал.

Він також відзначив повільний темп реформ у Альянсі:

“Скоріш за все НАТО залишиться в тому вигляді, як зараз, і буде років 12, як Україна, переходити на стандарти, щоб досягти хоча б половини рівня Російської Федерації”.

Тому, за словами Залужного, Україні треба вибудовувати нові регіональні союзи, наприклад, європейський військовий безпековий блок.

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