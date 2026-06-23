Роналду готується вийти в стартовому складі на матч проти збірної Узбекистану

Кріштіану Роналду, Гаррі Кейн із Джудом Беллінгемом та Лука Модрич. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У групах L і К відбудуться матчі другого туру ЧС-2026. Для одних команд вони стануть шансом вийти до плей-офф турніру, інші отримають новий шанс набрати перші очки на Мундіалі. А дехто може попрощатися з шансами на продовження боротьби.

Увага мільйонів уболівальників прикута до ситуації у збірній Португалії, повідомляють Новини.LIVE.

Шанс для Португалії

Група K. Другий тур.

Португалія — Узбекистан

Г’юстон. Початок за київським часом: 20:00.

Читайте також:

У минулому турі португальці не змогли обіграти ДР Конго (1:1), а Узбекистан поступився Колумбії (1:3). Після цього європейську команду продовжують сколихнути скандали. Вболівальники розділилися на два табори: одні критикують Кріштіану Роналду, інші його підтримують і ображають футболістів, які обережно не хочуть більше терпіти ветерана на полі.

Поєдинок другого туру покаже, чи зможе Португалія впоратися зі своєю кризою. Але Узбекистан — не той суперник, з яким підопічні Роберто Мартінеса навіть у такому стані повинні втрачати очки. Команда Фабіо Каннаваро непогано виглядала в матчі з Колумбією, але різниця в класі вплинула на результат. Так само може статися й у грі з Португалією.

Скільки заб’є Кейн

Група L. Другий тур.

Англія — Гана

Бостон. Початок за київським часом: 23:00.

Команда Томаса Тухеля обіграла в минулому турі Хорватію (4:2), але привід для критики все ж знайшовся. Він стосується гри “трьох левів” у захисті. З атакою все зрозуміло: Гаррі Кейн може навіть самотужки вирішувати долю окремих поєдинків. Капітан англійців і в матчі з Ганою постарається не відставати від Лео Мессі та компанії.

Гана прибула на ЧС-2026 не в найкращій формі, але зуміла в минулому турі вирвати перемогу в аутсайдера Панами (1:0). Однак тепер у африканців більш складне завдання.

Модрич реабілітується за минулий матч

Група L. Другий тур.

Панама — Хорватія

Торонто. Початок за київським часом: 02:00.

Поразка в першому турі від Англії не викликала сильної критики на адресу “шашкових”. Команда Златко Далича непогано проявила себе в атаці, але низка помилок у захисті та сила суперника позначилися на підсумку протистояння.

Матч із Панамою стане гарним приводом для Хорватії здобути першу перемогу на ЧС-2026. Підопічні Томаса Крістіансена в матчі з Ганою намагалися довести, що потрапили на турнір не випадково, але в кінці їм трохи не вистачило сил. Цього разу Панама може програти з більшим рахунком.

Колумбія мріє про плей-оф

Група L. Другий тур.

Колумбія — ДР Конго

Запопан. Початок за київським часом: 05-00.

“Триколор” декілька днів святкував перемогу над Узбекистаном (3:1). І справа не в тому, що той матч був важким, хоча підопічні Фабіо Капелло створили певні проблеми для команди Нестора Лоренцо. Колумбійські вболівальники дуже емоційні, мріють про плей-офф ЧС-2026 і прикрашають турнір своєю присутністю.

Вболівальники збірної Колумбії. Фото: Reuters

Номінальні господарі поля довели, що чудово вміють реалізовувати найменші моменти біля воріт суперника. ДР Конго славиться наполегливістю, фізичною витривалістю та зневагою до авторитетів. Колумбійці можуть зіткнутися з проблемами в цьому матчі, варто очікувати голів від обох команд.

Також Новини.LIVE повідомляли про скандал у збірній Португалії, в епіцентрі якого опинився Кріштіану Роналду.

Раніше Новини.LIVE писали про те, чому колишній промоутер Олександра Усика порадив боксеру якомога швидше завершити кар’єру.