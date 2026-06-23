Відключення газу в Рогані та Малій Рогані 24–25 червня

Фахівець перевіряє мережу. Фото ілюстративне: Харківська філія “Газмережі”

Жителів Рогані та Малої Рогані попередили про тимчасове припинення газопостачання. Розподіл газу зупинять через планові роботи на мережах. Без газу населені пункти залишатимуться майже добу. Людей просять заздалегідь підготуватися та дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію “Газмережі”.

Коли вимкнуть газ

Подачу газу для споживачів селища Рогань Роганської громади та села Мала Рогань Вільхівської громади припинять о 09:00 24 червня. Відновити розподіл газу планують із 09:00 25 червня. Терміни можуть залежати від завершення всіх необхідних робіт.

Що потрібно зробити

Мешканців просять до початку відключення самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт для безпечного відновлення газопостачання необхідно буде допустити до осель працівників Харківської філії “Газмережі”. У компанії нагадують, що всі співробітники мають службові посвідчення, які можна перевірити перед допуском до помешкання. Газовики також подякували жителям громад за розуміння та співпрацю під час проведення робіт.

Відключення сьогодні

Зазначимо, що сьогодні без газопостачання також залишилися мешканці кількох населених пунктів Харківської області. Через роботи на газових мережах тимчасові обмеження запровадили у селах Затишне та Ржавець, а також на одному з об’єктів у селищі Високий. Відключення триватимуть з 23 по 25 червня. Після завершення робіт фахівці проведуть перевірку систем і поступово відновлять подачу газу. Для цього мешканців просять забезпечити доступ працівникам газової служби до своїх помешкань.

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