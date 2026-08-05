Як аграріям отримати кредит під держгарантії: умови та ліміти

Рука тримає готівку, людина в тракторі на земельній ділянці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Господарство працює стабільно, ніяких боргів немає, але банк все одно відмовляє в кредиті. Поширеною причиною є недостатня застава, якою можна забезпечити позику. Саме цю проблему вирішує спеціальна державна установа, яка бере частину ризику на себе замість фермера.

Про це повідомляє Агробізнес Сьогодні, передають Новини.LIVE.

Що це за установа і як вона працює

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві — це небанківська фінансова установа, яку повністю створила й контролює держава в особі Кабміну. Головна мета — допомогти невеликим і середнім аграрним господарствам отримати доступ до банківського фінансування.

Принцип роботи такий: якщо у фермера бракує застави, фонд бере на себе частину кредитного ризику перед банком. Завдяки цьому банк може схвалити позику навіть тоді, коли застави недостатньо.

На що можна отримати гроші та скільки

Гарантії поширюються на три типи кредитів із різними термінами:

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Обігові кошти можна взяти на строк до 3 років. Кредити на розвиток — до 7 років. На купівлю землі — до 10 років.

Максимальна сума, яку можна отримати у разі видачі позики — 30 мільйонів гривень.

Витратити ці гроші можна на що завгодно з аграрних потреб. Це може бути техніка, насіння, добрива та інші необхідні аграрні ресурси.

Також ці гарантії можна поєднувати з державною програмою пільгового кредитування “Доступні кредити 5-7-9%”. Тобто фермер отримує одразу дві вигоди: нижчу відсоткову ставку за держпрограмою та гарантію, яка компенсує брак застави.

Кому підходить і що потрібно зробити

Насамперед програма орієнтована на господарства, які обробляють до 500 гектарів землі. Саме такі невеликі й середні фермери найчастіше стикаються з відмовами банків через недостатнє забезпечення.

Головна умова доступу — реєстрація в Державному аграрному реєстрі. Без цього подати заявку на гарантію неможливо. Тому тим, хто ще не зареєстрований, варто почати саме з цього кроку.

Цього року з’явилася ще одна корисна опція. Для господарств, які підходять під критерії програми, Фонд безкоштовно розробляє інвестиційний бізнес-план. Це важлива допомога, адже банки зазвичай вимагають обґрунтування проєкту.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що Кабмін зможе кредитувати аграріїв під заставу врожаю. Через блокування експорту зерна за кордон та низький попит серед продажів в Україні, фермери опинились у складній ситуації. Аграрії зможуть отримати гроші під заставу зерна, аби уникнути неприбуткових продажів для власників.

Також Новини.LIVE розповідали, чому важливо отримувати орендні кошти за пай лише офіційно. Також закон дозволяє отримувати плату за оренду землі не лише грошима, а й самою продукцією. Офіційно незафіксовані плати можуть призвести до проблем із податковою.