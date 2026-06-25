Актуальні ціни на овочі в Одесі на ринку Черемушки у червні

Люди купують овочі на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

На ринку “Черемушки” в Одесі триває сезон молодих овочів. На прилавках багато місцевої продукції, а покупці активно беруть інгредієнти для літніх салатів і домашніх страв. Водночас деякі овочі останніми днями додали в ціні. Продавці пояснюють це зміною сезонів збору врожаю та коливаннями обсягів постачання.

Журналісти Новини.LIVE завітали на ринок “Черемушки”, дізналися актуальні ціни на овочі та причини зростання вартості.

Попит на овочі

Останніми тижнями на ринку побільшало покупців. Продавці кажуть, що частина людей повернулася до Одеси на літо, тому торгівля стала жвавішою. Найчастіше покупці обирають огірки, помідори, перець, капусту та молоду картоплю. Саме ці овочі зараз є основою літнього меню для багатьох родин.

“Люди почали більше скуповуватися, багато хто повернувся на літо. Через це ринок став жвавішим. Огірки, помідори, перець і капуста — це основа літнього салату, тому попит на них стабільно високий. Також добре купують молоду картоплю”, — розповіла продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про попит. Фото: Новини.LIVЕ

Новий урожай

На прилавках дедалі більше овочів українського виробництва. За словами продавчині Світлани, більшість товару вже надходить із господарств Одеської області та інших регіонів України. Покупці активно беруть молоду картоплю, огірки та сезонні помідори. Водночас спаржа поступово завершує сезон, а броколі та цвітна капуста поки що залишаються менш поширеними овочами.

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“Зараз уже майже все українське. Добре беруть молоду картоплю з кропом, домашні салати, огірки та помідори. Людей найбільше на вихідних, але загалом овочі купують щодня. Капуста зараз дорожчає, бо рання вже закінчується, а помідори поки тримаються більш стабільно”, — зазначила Світлана.

Продавчиня Світлана про новий врожай. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на овочі

Вартість овочів залежить від сорту, походження та обсягів поставок. Найдорожчими залишаються окремі сорти помідорів і молодий часник. Водночас кабачки, огірки та частина картоплі залишаються одними з найдоступніших сезонних продуктів.

Огірки на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни на ринку:

Помідори — 150–230 грн/кг

Помідори “Примадонна” (Ізмаїл) — 180 грн/кг

Помідори рожеві — 180 грн/кг

Помідори “Мадрид” — 220 грн/кг

Огірки — 40–50 грн/кг

Кабачки — 40–45 грн/кг

Картопля — 35–60 грн/кг

Капуста білокачанна — 35 грн/кг

Морква — 50–80 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Цибуля — 30 грн/кг

Часник молодий — 250 грн/кг

Баклажани — 130 грн/кг

Перець — 160–180 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Броколі — 100 грн/кг

Спаржа — 350 грн/кг

Картопля на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Чому ростуть ціни

Продавці пояснюють, що деякі овочі дорожчають через перехід між хвилями врожаю. Ранні партії вже майже розпродані, а середній урожай ще не надходить у достатній кількості. Також на ціни впливають витрати на доставку та обсяги товару, який привозять на ринок. Найбільше це позначилося на огірках, помідорах, картоплі та капусті.

“Огірки та помідори останнім часом подорожчали приблизно на 5–10 гривень за кілограм. Ранній урожай уже майже закінчився, а нових великих поставок поки немає. Все залежить від кількості товару та витрат на перевезення. Через це ціни зараз трохи коливаються”, — пояснила Лариса.

Помідори на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринку “Черемушки” в Одесі продавці пропонують широкий вибір свіжої зелені та салатів. На прилавках можна знайти як звичні кріп і петрушку, так і руколу, базилік та спаржу. Водночас продавці кажуть, що людей на ринку стало менше. Через це попит на дорогі позиції залишається невисоким.

Також Новини.LIVE писали, що на ринку “Черемушки” в Одесі покупцям пропонують широкий вибір домашньої молочної продукції. Тут можна знайти сир, сметану, бринзу, вершки та масло з півдня Одеської області. Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають продукти для сезонних страв із полуницею та молодими овочами. Попри війну та зміни в житті містян, ринок продовжує працювати й залишається місцем зустрічей для постійних покупців.