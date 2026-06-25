Черги на кордоні 25 червня: найбільше автівок на виїзді до Польщі

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Сьогодні, 25 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі. Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 25 червня

Сьогодні, 25 червня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 12 контрольно-пропускних пунктах.

“Ягодин” — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

“Устилуг” — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Угринів” — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Рава-Руська” — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Грушів” — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Краківець” — 90 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Шегині” — 25 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Смільниця” — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Нижанковичі” — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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“Малий Березний” — 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Ужгород” — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

“Малі Селменці” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

“Тиса” — 30 л/а, 21автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Дзвінкове” — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

“Косино” — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

“Лужанка” — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Вилок” — 10 л/а, 0 пішоходів;

“Велика Паладь” — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

“Дякове” — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

“Солотвино” — 0 л/а, 0 пішоходів;

“Порубне” — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Красноїльськ” — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Дяківці” — 5 л/а, 0 пішоходів.

“Мамалига” — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Кельменці” — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

“Росошани” — 0 л/а.

Новини.LIVE інформували, що Toyota Corolla Hybrid називають однією з кращих альтернатив Honda Civic Hybrid завдяки нижчій ціні та вигіднішому співвідношенню характеристик. Модель також пропонує повний привід як опцію, чого немає у конкурента від Honda, що особливо важливо для складних погодних умов. Окрім цього, Corolla Hybrid має економічний гібридний двигун і загалом дешевша у базовій комплектації, зберігаючи при цьому високий рівень надійності.

Новини.LIVE також писали, що ключ у замку запалювання може заклинити з кількох типових причин, особливо у вживаних автомобілях. Найчастіше проблема пов’язана з блокуванням керма або неправильно встановленим положенням коробки передач. У більшості випадків достатньо розблокувати кермо легким поворотом або перевірити селектор трансмісії, щоб відновити роботу запалювання.