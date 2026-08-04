Чеферін хоче бойкоту клубного ЧС поки Інфантіно очолює ФІФА

Александер Чеферін та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Президент УЄФА Александер Чеферін закликає європейські клуби відмовитися від участі в клубному чемпіонаті світу-2029. Він використовує це в рамках боротьби проти керівника ФІФА Джанні Інфантіно, якому оголосили бойкот.

Глава УЄФА вже обговорює свій план із представниками клубів, зокрема з президентом “ПСЖ” Нассером Аль-Хелаїфі, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT.

Александер Чеферін та Джанні Інфантіно під час ЧС-2026. Фото: Reuters

Чеферін почав війну з Інфантіно

За інформацією джерела, Чеферін хоче переконати Європейську асоціацію клубів (EFC), яку очолює його друг, президент “ПСЖ” Нассер Аль-Хелаїфі, публічно заявити про припинення співпраці з ФІФА. Однією з умов такої позиції має бути відмова від підтримки клубного чемпіонату світу, доки Інфантіно очолює міжнародну футбольну федерацію.

Переговори між Чеферіном та Аль-Хелаїфі заплановані на 12 серпня під час матчу за Суперкубок УЄФА між “ПСЖ” та “Астон Віллою”. Президент УЄФА розглядає голову EFC як одного зі своїх ключових союзників у протистоянні з Інфантіно, який знайшов союзників в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Головною причиною конфлікту стали плани ФІФА щодо подальшого розвитку чемпіонату світу. Організація хоче розширити турнір, а також створити нову структуру FIFA Forward Enterprises, яка контролюватиме комерційні права на змагання. Контроль над цією структурою планують передати приватним особам.

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Клубний чемпіонат світу 2029 року наразі не має затверджених місця проведення, фінансової моделі, формату та спонсорів.

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