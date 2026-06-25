Чим поливати троянди у липні 2026, щоб пишно цвіли: найкращі добрива

Полив троянд для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

В середині літа більшість сортів троянд завершують першу хвилю цвітіння й потребують додаткової підтримки, щоб знову радувати яскравими бутонами. Є корисні підживлення, які зміцнять кущі та стимулюватимуть утворення нових квітів.

Новини.LIVE розповідає, чим поливати троянди у липні, щоб рослини радували розкішними квітами до самої осені.

Найкращі підживлення для троянд у липні

Ця натуральна підживка залишається одною з найкращих, адже забезпечує рослину калієм, фосфором та іншими корисними мікроелементами. Зола сприяє утворенню великих квіток і допомагає продовжити цвітіння.

Золу можна використовувати двома способами:

1. Приготувати настій і поливати ним кущі під корінь.

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2. Розсипати навколо рослини та після цього добре полити ґрунт.

Настій кропиви

Настій насичує ґрунт корисними речовинами, покращує його структуру та підтримує розвиток кореневої системи. Після такого поливу троянди швидше відновлюються після першої хвилі цвітіння і формують нові бутони. Для приготування добрива свіжу траву заливають водою та залишають для бродіння на кілька днів. Після розводять водою та поливають троянди.

Дріжджовий розчин

Це не повноцінне добриво, як, до прикладу, зола, але дріжджі допомагають активізувати корисну ґрунтову мікрофлору. Завдяки цьому коріння ефективніше засвоює поживні речовини, а рослини стають міцнішими. Особливо добре дріжджовий настій працює в теплу липневу погоду, коли троянди перебувають у фазі активного розвитку.

Як правильно поливати троянди влітку

У спекотні дні трояндам потрібен глибокий і рясний полив. Краще поливати рідше, але великою кількістю води, щоб волога проникала до коренів.

Зазвичай достатньо одного поливу раз на два тижні. Під час тривалої посухи частоту можна збільшити до одного-двох разів на тиждень. Важливо лити воду лише під корінь.

Що ще необхідно робити, щоб троянда пишно цвіла

Після відцвітання квіти потрібно регулярно видаляти, щоб рослина не витрачала сили на формування насіння, а спрямовувала енергію на розвиток нових бутонів. Особливо добре на таку процедуру реагують ремонтантні сорти, які здатні цвісти кілька разів за сезон.

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