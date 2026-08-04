Що буде з відключеннями та до чого готуватися вже зараз

Генератор, дівчина грає на скрипці в темряві. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Кожного року українська енергетика стикається з новими випробуваннями. Взимку через активні російські обстріли та занадто низькі температури. Влітку — додаткове навантаження додає спека. Зараз Україну накриває циклон і питання стабілізаційних відключень постає знову.

Чи буде обмеження енергопостачання для побутових споживачів повідомив в етері День.LIVE енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Чи вимикатимуть світло бізнесу

За словами експерта, вже вчора почали обмежувати користування світлом підприємцям, які мають власні генеруючі потужності. Сьогодні великому бізнесу слід очікувати теж саме.

Чи відключатимуть світло побутовим споживачам

Ігнатьєв повідомив, що через застосування обмежень для бізнесу, то для звичайних громадян поки застосування графіків відключення світла не прогнозується.

Проте експерт наголосив на тому, що українцям слід відкласти користування потужними електроприладами до поки триває велике навантаження на систему. До прикладу: відкласти користування пральною машиною на нічний час.

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Експерт згадав, що в країнах Африки досить обмежена електрогенерація. Такі країни мають своє потужне автономне енергозабезпечення. Проте Україна доки немає таких можливостей, то може використовувати власні генератори.

“Треба звикати, що ми будемо жити в країні з генераторами найближчі 3-5 років”, — повідомив Ігнатьєв.

За умови відсутності нових російських атак та свідомого користування електроприладами споживачами, Україна вистоїть і досі швидко пройде енергетичну кризу.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про найоптимальніший варіант відключень світла для побутових споживачів. За словами експерта, за відсутності нових атак слід очікувати вимкнень в дві черги і тільки в пікові години. Найбільше відчують посилення обмежень жителі прифронтових громад.

Також Новини.LIVE розповідали, на які об’єкти можуть посилитись російські атаки вже взимку. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, то окрім енергетичної інфраструктури, ворог готується атакувати об’єкти водопостачання. Окрім цього, Україні потрібні ракети для систем Patriot задля ефективного відбиття атак.