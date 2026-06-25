Росія готує провокацію з символікою Польщі на території України

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Російська Федерація може готувати провокації з польською символікою на території України. Ці провокації можуть статися вже протягом сьогоднішньої та завтрашньої доби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Центру протидії дезінформації.

Що відомо про можливі провокації РФ

“Росія може готувати провокації з використанням польської символіки, і прагне здійснити їх на території України. За наявною інформацією, у Росії відповідну задачу отримало ГРУ РФ”, — йдеться у повідомленні ЦПД у Telegram.

Там уточнили, що ці провокації росіяни прагнуть здійснити 25 та 26 червня. Тобто у дні, коли в Гданську має пройти Конференція з питань відновлення України. Також у ЦПД назвали ключову ціль РФ.

“Головна мета ворога — політична дестабілізація, створення напруги і розколу між Польщею та Україною”, — резюмували у повідомленні.

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Пост ЦПД. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі вчора розпочалася підготовка до Конференції з відбудови України. Вона пройде на тлі політичної напруги між Києвом та Варшавою.

Також ми писали, що на думку економіста Ольга Пендзина, нинішнє загострення є тимчасовим в передвиборчим інструментом. За його словами, бажання заробити на повоєнній відбудовані України стримає Польщу від розриву стратегічних зв’язків з Києвом.