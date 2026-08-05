Аграріям пропонують кредити від 0,01% річних: хто може скористатися особливою програмою

Фермер на полі, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Поки аграрії завершують жнива і вже готуються до осінньої посівної, для багатьох із них головним питанням залишається пошук грошей на пальне, посадкові матеріали та добрива. Один із державних банків повідомив, що готовий видавати кредити фермерам лише за три робочі дні.

Про умови, які передбачили для аграріїв, повідомляє Новини.LIVE.

Що пропонують фермерам

Sense Bank запустив для українських аграрних підприємств спрощений механізм отримання фінансування на виробничі потреби. Йдеться про кредитну програму “Врожай”, яка дозволяє швидко залучити кошти на:

проведення польових робіт;

збирання врожаю;

закупівлю насіння;

придбання добрив;

купівлю паливно-мастильних матеріалів;

інші виробничі витрати.

Як швидко можна отримати кредит

У банку повідомили, що заявки на кредити для поповнення обігових коштів до 10 мільйонів гривень розглядатимуть у максимально стислі терміни. Рішення щодо фінансування обіцяють ухвалювати всього за три робочі дні, а для оформлення потрібен мінімальний пакет документів.

Які строки кредитування

Кредит можна отримати на строк до 36 місяців. Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова зазначила, що для аграріїв швидкість отримання коштів часто має вирішальне значення.

Читайте також:

За її словами, під час посівної чи жнив фермери не можуть чекати тижнями, поки банк ухвалить рішення, тому процес максимально спростили.

Кредит можна використати і на техніку

Окрім фінансування поточних витрат, програмою “Врожай” можна скористатися і для придбання сільськогосподарської техніки. Для такого кредитування передбачено:

ухвалення рішення також до трьох робочих днів;

фінансування до 100% вартості техніки;

строк кредитування до 60 місяців.

Для аграріїв діють партнерські програми

У банку також повідомили, що аграрії можуть скористатися спільними програмами з партнерами Sense Bank. За окремими пропозиціями доступні:

відсоткова ставка від 0,01% річних;

комісія за оформлення кредиту від 0%.

У Sense Bank наголошують, що аграрний сектор залишається одним із ключових напрямків кредитування, а фінансові продукти адаптують під потреби малих і середніх господарств, які працюють навіть в умовах воєнного часу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зерно можна буде закласти у банк. Уряд планує запровадити програму пільгового кредитування, яка дозволить фермерам отримувати кошти під заставу вже зібраного зерна, щоб не продавати врожай за заниженими цінами.

Також Новини.LIVE писали, що деякі власники земельних ділянок можуть скористатися податковими пільгами. Зокрема, багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше дітей до 18 років, можуть бути повністю звільнені від сплати земельного податку в межах встановлених норм, однак у деяких випадках для цього потрібно самостійно звернутися до податкової.