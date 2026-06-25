Сирні млинці на кефірі: швидкий рецепт для ситного сніданку

Млинці “Хвилинка”. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичайні млинці вже набридли, варто спробувати цей простий рецепт. Поєднання двох видів сиру, кефіру та зеленої цибулі робить страву особливо ніжною й ароматною. Такі млинці чудово смакують як самостійна страва або з улюбленими соусами та сметаною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 г;

кисломолочний сир — 180 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 160 г;

твердий сир — 100 г;

зелена цибуля — 50 г;

харчова сода — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

олія — для смаження.

Млинці на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кисломолочний сир подрібнити до однорідної консистенції. Додати кефір кімнатної температури, яйця, сіль і соду, ретельно перемішати. Поступово додати просіяне борошно та замішати однорідне тісто без грудочок. Додати трохи олії, натертий твердий сир і дрібно нарізану зелену цибулю, ще раз перемішати. Розігріти сковороду, злегка змастити олією. Виливати порцію тіста та рівномірно розподіляти по поверхні. Смажити млинці з обох боків до золотистого кольору. За потреби перед кожним новим млинцем змащувати сковороду невеликою кількістю олії.

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