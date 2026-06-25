Український агросектор чавить ринок сусідів — інтерв’ю з Олексієм Кущем

Конкуренція України та Польщі, економічні моделі та реалістичні схеми відбудови нашої держави. Про це та не тільки поговорять економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ з ведучим Віталієм Прудиусом.

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Головні теми розмови

План Барбароса,

відновлення України,

джерелом відновлення країни може бути самозростаюча модель економіки,

чи загрожує Польщі вихід з ЄС?,

Україна виводить частину заводів з Краматорська,

Велика Британія переживає кризу.

Як писали Новини.LIVE, під час Конференції з відновлення України у Польщі Фрідріх Мерц оголосив про створення європейського фонду для відбудови України. Його започаткували чотири країни.

Водночас Дональд Туск заявив, що до відбудови України після завершення війни готові спільно долучитися всі країни Європи. Також він назвав символічним проведення конференції у Гданську, адже місто було повністю зруйноване.