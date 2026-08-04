Захист Харківщини від FPV-дронів: 7 млн грн на проєкт

Сітки на дорозі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Харківщині запускають новий проєкт для захисту цивільних від FPV-дронів, зокрема тих, що працюють через оптоволоконний канал. На його реалізацію область уже спрямувала 7 млн грн. Загалом проєкт може коштувати до 30 млн грн. Паралельно в регіоні продовжують накривати дороги антидроновими сітками.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Захист від дронів

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що експериментальний проєкт із захисту від FPV-дронів уже почали реалізовувати. Спочатку оцінять ефективність нових засобів, після чого їх можуть масштабувати на інші напрямки.

“Перші кошти ми вже спрямували, це 7 мільйонів коштів обласного бюджету. Цей проєкт буде коштувати до 30 мільйонів”, — сказав Синєгубов.

За його словами, активний захист планують застосовувати на околицях Харкова. Саме там потрібно намагатися зупиняти дрони ще до того, як вони досягнуть міста.

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“Дуже важливо наразі саме забезпечувати захист. Ось такий, це активний, можна сказати, захист від таких засобів ураження”, — зазначив очільник ОВА.

Він також пояснив, що протидія атакам складається не лише з нових технологій. Обласна влада допомагає військовим, а також стежить за тим, щоб сигнали повітряної тривоги надходили якомога швидше.

Сітки на дорогах

Паралельно область продовжує використовувати пасивний захист — антидронові сітки над дорогами. Наразі ними вже перекрито понад 500 км доріг та інших напрямків. До кінця року цей показник планують збільшити до 1000 км.

“У нас по області перекрито більш ніж 500 кілометрів, фактично, доріг та напрямків. Плани до кінця цього поточного календарного року — до тисячі кілометрів”, — розповів Синєгубов.

За його словами, сітки постійно обслуговують і ремонтують, оскільки вони пошкоджуються через обстріли. Водночас такий захист не є універсальним.

“Звичайно, що це не є панацеєю і не врятують вони ані від “шахедів”, ані від ракет, уламків і всього іншого”, — наголосив очільник ОВА.

Водночас сітки залишаються одним із найпростіших способів захисту цивільної логістики від FPV-дронів, зокрема тих, що керуються через оптоволокно.

Евакуація триває

Окремо Синєгубов розповів про евакуацію з небезпечних районів. Наразі вона триває майже у 100 населених пунктах Харківщини. За добу з області вдалося вивезти 286 людей. Ще близько 260 людей за добу виїхали з небезпечних територій Донеччини через транзитний центр у Лозовій.

“У нас під евакуацією наразі активно близько 80 населених пунктів. Ми з нашої території Харківської області евакуювали за добу 286 людей”, — повідомив Синєгубов.

У транзитних центрах евакуйованим надають необхідну допомогу, зокрема забезпечують проживання на перші три доби, харчування, гігієнічні набори та юридичний супровід. Також людям допомагають визначитися з подальшим місцем тимчасового проживання. Особливу увагу приділяють маломобільним людям. Для них облаштовують спеціальні приміщення та місця компактного проживання, де передбачають доступні умови.

Евакуація під обстрілами

Евакуація з прифронтових населених пунктів залишається небезпечною. Російські військові атакують автомобілі поліції та швидкої допомоги, які беруть участь у вивезенні людей.

“Евакуація проходить з небезпечних фактично територій, під обстрілами. Подекуди вона проводиться завдяки військовим, тому що інші, в принципі, дістатися до тих територій уже не можуть”, — сказав Синєгубов.

За його словами, навіть броньовані автомобілі, які використовують для евакуації, можуть потрапити під удар. Російські війська також атакують медиків, які допомагають вивозити маломобільних людей.

“Кожна евакуйована людина — це як окрема спецоперація, яка заздалегідь розробляється і далі безпосередньо провадиться в життя”, — наголосив очільник ОВА.

Ситуація на півночі

Говорячи про ситуацію на півночі області, Синєгубов заявив, що просування російських військ углиб Харківщини наразі немає. Водночас, за його словами, збільшується сіра зона та зона ураження російськими дронами.

“У нас просування ворога вглиб території немає по жодному із напрямків. Однак збільшується сіра зона, ворог збільшує, скажімо так, зону обстрілів і дронами на оптоволокні, і “шахедами”, і все інше”, — зазначив він.

Серед напрямків зі складною ситуацією очільник ОВА назвав, зокрема, Білоколодязь, Остинівку та район Козачої Лопані. За його словами, російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись створити паніку серед місцевого населення.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові на Куп’янському напрямку фронту не лише стримують наступальні спроби російської армії, а й проводять власні активні контрнаступальні дії. Попри масові заяви російських джерел про просування в самому Куп’янську та його околицях, розвідники та аналітики не знаходять цьому жодних фактичних підтверджень.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують тиснути на Харківщині та намагаються просуватися на окремих ділянках. Найбільша увага противника залишається прикута до Куп’янська та прикордонних районів. Водночас росіяни змінюють тактику й дедалі частіше використовують малі піхотні групи замість масованих механізованих штурмів.