Мінімальна зарплата в Україні: якою буде сума з 1 липні 2026 року

Мінімалка в Україні з 1 липня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року мінімальна зарплата в Україні не зміниться. Попри пропозиції підвищити її протягом року, жодних офіційних рішень про перегляд цього показника наразі не ухвалили.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 липня та що залежить від її розміру, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на закон “Про Державний бюджет України на 2026 рік”.

Чи підвищать розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 липня

Мінімальна заробітна плата — це гарантований державою розмір оплати праці за повністю відпрацьований місяць. Саме від неї залежить мінімальний посадовий оклад працівника, а також низка інших виплат.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який передбачав поетапне підвищення мінімальної зарплати протягом 2026 року. Документ пропонував встановити такі розміри:

Місячна мінімальна зарплата:

З 1 січня — 8 647 грн. З 1 липня — 11 183 грн. З 1 жовтня — 12 160 грн.

Погодинна мінімальна зарплата:

З 1 січня — 52,22 грн. З 1 липня — 64,16 грн. З 1 жовтня — 72,17 грн.

Втім, цей законопроєкт зняли з розгляду. Подібні ініціативи народні депутати реєструють майже щороку, однак більшість із них так і не доходить до голосування в парламенті. Водночас уряд не запропонував жодного альтернативного законопроєкту щодо підвищення мінімальної зарплати у 2026 році.

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Якою буде мінімальна зарплата в Україні у липні

В липні продовжать діяти показники мінімальної зарплати, встановлені з 1 січня 2026 року:

8 647 грн — мінімальна зарплата за повністю відпрацьований місяць;

52 грн за годину — гарантований мінімум для погодинної оплати праці.

Мінімальна зарплата є обов’язковою державною соціальною гарантією. Якщо працівник повністю відпрацював місячну норму робочого часу, роботодавець не має права нарахувати йому зарплату, нижчу за встановлений законом мінімум до вирахування податків.

Крім того, мінімальна зарплата використовується не лише для визначення окладів. Вона також впливає на розрахунок єдиного соціального внеску, оплату лікарняних, навчальних відпусток, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інших соціальних виплат і державних гарантій.

Раніше Новини.LIVE писали, що влітку українські вчителі й надалі отримуватимуть стабільну зарплату. Вона складається з посадового окладу та обов’язкових доплат, передбачених законодавством. Тож цікаво, на який дохід можуть розраховувати педагоги у липні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що з липня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці в Німеччині становить 13,90 євро до сплати податків. Така ставка почала діяти ще з 1 січня 2026 року в межах поетапного підвищення мінімальної зарплати, затвердженого урядом.