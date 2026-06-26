Перебої зі світлом у Києві сталися через аварію, а не відключення

Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

У Києві тимчасові перебої з електропостачанням були спричинені аварією на енергетичному обладнанні. Причиною цього не були запровадження екстрених відключень.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Вечір.LIVE.

Причина відключення світла у Києві

Рябцев сказав, що причиною інциденту стала несправність обладнання, пошкодження якого могли бути пов’язані з наслідками попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, фахівці оперативно ліквідували аварію та відновили нормальну роботу системи. Водночас він попередив, що подібні випадки можуть повторюватися через високий рівень зношення енергетичного обладнання.

Експерт пояснив, що значна частина енергосистеми зазнала серйозних пошкоджень під час масованих обстрілів, після чого обладнання неодноразово ремонтували та відновлювали. Саме тому ризик технічних збоїв залишається актуальним.

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“Це не екстрені вимкнення, а аварія, яких, на жаль, може бути більше надалі через стан обладнання”, — наголосив Рябцев.

Як писали Новини.LIVE, 25 червня у Києві на лівому березі запровадили екстрені відключення світла. У компанії ДТЕК пояснили, що такі обмеження вводяться поза графіками та застосовуються у разі критичних навантажень на енергосистему.

Крім того, 22 червня аварійне відключення електропостачання сталося у у Дніпровському та Дарницькому районах. Енергетики оперативно працювали над ліквідацією наслідків та стабілізацією мережі в столиці.