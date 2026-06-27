Домашні пельмені з соковитою начинкою: простий рецепт тіста та фаршу для заморозки

Домашні пельмені. Фото: кадр з відео
Ці домашні пельмені виходять особливо соковитими завдяки поєднанню двох видів м’яса та секрету з вершковим маслом у фарші. Тісто ніжне, еластичне і чудово підходить для заморозки, тому заготовку можна зробити заздалегідь і мати смачний обід у будь-який момент.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 10 г;
- олія — 10 г;
- гаряча вода — 250 г;
- борошно — 680 г.
Для фаршу:
- яловичина — 300 г;
- свинина — 400 г;
- цибуля — 300 г;
- вершкове масло — 30 г;
- сушена цибуля — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- У мисці змішати яйце, сіль та олію, влити гарячу воду й перемішати.
- Додати борошно та замісити м’яке тісто, зібрати його в грудку й залишити “відпочити” в пакеті.
- Для фаршу змішати яловичину та свинину, додати подрібнену цибулю, спеції та сушену цибулю.
- Додати вершкове масло й добре вимішати масу до однорідності та соковитості.
- Тісто розділити на частини, розкачати, вирізати кружечки, викласти начинку та сформувати пельмені. Викласти їх на піднос і заморозити.
- Варити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем після закипання до моменту, коли пельмені спливуть, ще кілька хвилин. Подавати гарячими.
Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачна та лінива вечеря.
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