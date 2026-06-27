Іспанія виграла групу, Уругвай вилетів, Бельгія перемогла: результати 16-го дня ЧС

Матчі збірних Іспанії та Бельгії. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу-2026 завершилися матчі груп G та H. Іспанія підтвердила статус фаворита, Кабо-Верде створило одну з головних сенсацій турніру, а Бельгія влаштувала справжню гольову феєрію в заключному турі.

Про результати матчів повідомив портал Новини.LIVE.

Іспанія залишила Уругвай без плейоф

Перед останнім туром групи H інтрига зберігалася одразу в боротьбі за перше місце та другу путівку до плейоф. Іспанців влаштовувала навіть нічия проти Уругваю, тоді як команда Марсело Б’єлси була змушена перемагати.

Долю поєдинку вирішив єдиний гол. На 42-й хвилині Алекс Баена скористався передачею Маркоса Льоренте, а помилка Фернандо Муслери дозволила м’ячу опинитися у воротах. Після перерви уругвайці більше запам’яталися жорсткою грою, ніж небезпечними атаками, а вже в компенсований час Агустін Каноббіо отримав пряму червону картку.

Перемога з рахунком 1:0 принесла Іспанії сім очок і перше місце в групі. Уругвай із двома балами сенсаційно завершив виступи вже після групового етапу.

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Уругвай — Іспанія — 0:1

Гол: Баена, 42.

Кабо-Верде вперше вийшло до плейоф

У паралельному матчі Кабо-Верде та Саудівська Аравія не забили жодного гола, хоча африканська команда була ближчою до перемоги. Найкращі нагоди втратили Монтейру, Ларос Дуарте та Кевін Піна, але Аль-Овайс кілька разів урятував саудівців.

Нічия 0:0 в поєднанні з поразкою Уругваю дозволила Кабо-Верде вперше в історії пробитися до плейоф чемпіонату світу. Команда завершила груповий етап із трьома очками та посіла друге місце.

Кабо-Верде — Саудівська Аравія — 0:0

Єгипет втримав нічию з Іраном

У квартеті G Єгипет та Іран провели драматичний матч, який завершився з рахунком 1:1. Уже на п’ятій хвилині Сабер відкрив рахунок після добивання, а незабаром Іран не реалізував пенальті — удар Мехді Таремі парирував Мохамед Шобейр.

Втім, уже на 14-й хвилині Рамін Резаєян зрівняв рахунок після ще одного відскоку. У компенсований час іранці навіть відправили м’яч у сітку вдруге, але після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд.

Єгипет із п’ятьма очками фінішував другим і вийшов до плейоф, тоді як Іран із трьома балами завершив груповий етап на третій позиції та очікуватиме підсумків боротьби серед команд, що посіли треті місця.

Єгипет — Іран — 1:1

Голи: Сабер, 5 — Резаєян, 14.

На 11-й хвилині Мехді Таремі (Іран) не реалізував пенальті.

Бельгія розгромила Нову Зеландію

Після двох нічиїх поспіль бельгійці нарешті продемонстрували свій атакувальний потенціал. Команда розгромила Нову Зеландію з рахунком 5:1.

Головним героєм зустрічі став Леандро Троссар, який оформив дубль. Також забили Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку та Алексіс Салемакерс. Господарі відповіли лише голом Бена Джаста.

Попри впевнену перемогу, Бельгія набрала п’ять очок, посіла третє місце в групі G та вийшла до плейоф. Нова Зеландія завершила турнір на останньому місці, маючи в активі одне очко.

Нова Зеландія — Бельгія — 1:5

Голи: Джаст, 84 — Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+5.

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