Ніжні сирники без борошна та манки: простий рецепт за 20 хвилин

Сирники на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці сирники стануть чудовим варіантом для швидкого та поживного сніданку. Завдяки насінню чіа вони добре тримають форму без борошна й манки, а всередині залишаються ніжними, м’якими та дуже смачними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 300 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 1 ст. л.;

насіння чіа — 2 ст. л.;

олія — для смаження.

Смажені сирники. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Кисломолочний сир добре розім’яти виделкою або перебити блендером до однорідної консистенції. Додати яйце, сіль і цукор, ретельно перемішати. Додати насіння чіа та залишити масу на кілька хвилин, щоб воно набухло. Сформувати невеликі сирники. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити сирники з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими з натуральним йогуртом, медом, сметаною або свіжими ягодами.

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