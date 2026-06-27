Ніжні сирники без борошна та манки: простий рецепт за 20 хвилин

Сирники на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua
Ці сирники стануть чудовим варіантом для швидкого та поживного сніданку. Завдяки насінню чіа вони добре тримають форму без борошна й манки, а всередині залишаються ніжними, м’якими та дуже смачними.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 300 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 1 ст. л.;
- насіння чіа — 2 ст. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кисломолочний сир добре розім’яти виделкою або перебити блендером до однорідної консистенції.
- Додати яйце, сіль і цукор, ретельно перемішати.
- Додати насіння чіа та залишити масу на кілька хвилин, щоб воно набухло.
- Сформувати невеликі сирники. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити сирники з обох боків до золотистої скоринки.
- Подавати гарячими з натуральним йогуртом, медом, сметаною або свіжими ягодами.
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