Синоптики попередили про дощі і спеку у Харкові 28 червня

Хлопчик п’є воду з фонтану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 28 червня, у Харкові очікується тепла погода з короткочасним дощем. Вдень повітря прогріється до +27 °C, а вітер буде північно-західного напрямку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові 28 червня

За прогнозом синоптиків, у Харкові вночі істотних опадів не очікується. Вдень пройде невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +14…+16 °C, вдень — +25…+27 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Погода в Харківській області 28 червня

У Харківській області погода буде схожою. Вночі опади малоймовірні, а вдень місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ та грозу. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 °C, вдень — від +24 до +29 °C.

Окрім цього, синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки. У Харкові, Золочеві, Слобожанському та Ізюмі прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). У Коломаку та Лозовій очікується високий рівень (4 клас), а в Богодухові, Берестині та Великому Бурлуці — середній (3 клас).

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Через спекотну погоду та суху рослинність жителів області закликають не розпалювати багаття на відкритій місцевості, не спалювати сухостій і не залишати непогашені недопалки, адже навіть невелика іскра може призвести до масштабної пожежі.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на 29 та 30 червня

На початку нового тижня опадів стане менше. У понеділок, 29 червня, по області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Повітря прогріється до +25…+30 °C.

У вівторок, 30 червня, вночі місцями можливі короткочасні дощі та грози, проте вдень переважно буде без опадів. Температура повітря підвищиться до +27…+32 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ “Незламний Харків” Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, який розташовується на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив