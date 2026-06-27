У Вінниці вибухнув невідомий предмет: двох дітей госпіталізували

Рятувальник ДСНС ліквідовує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

У Вінниці внаслідок вибуху невідомого предмета травмувалися двоє хлопчиків. Дітей госпіталізували до лікарні, обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Про це повідомили у ДСНС, передає Новини.LIVE.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту

У службі зазначили, що наразі всі деталі інциденту з’ясовують правоохоронці. Інформації про стан постраждалих поки не оприлюднювали.

У ДСНС вкотре закликали громадян, особливо дітей, не наближатися до підозрілих або невідомих предметів і не торкатися їх.

“Не підходьте до невідомих предметів, не торкайтеся їх та не здійснюйте будь-який механічний вплив. Поверніться тим самим шляхом, яким прийшли, та негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 112“, — наголосили рятувальники.

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