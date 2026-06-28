Київстар, Vodafone та lifecell: як абонентам знизити ціни і заощадити кошти на зв’язку

Магазини Київстару, Vodafone та lifecell. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть економити на мобільному зв’язку, використовуючи доступні акції від операторів. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують абонентам спеціальні послуги, які знижують вартість тарифних планів. Ми розібралися, як платити менше за обслуговування влітку 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три способи знизити ціни мобільних операторів України.

Перенесення мобільного номера

Один із найпопулярніших варіантів — перенести номер від однієї компанії до іншої. Оператори пропонують таким клієнтам знижені ціни на тарифні плани, аби стимулювати користувачів обирати саме їх послуги, а не конкурентів.

Станом на липень 2026 року вартість обслуговування після перенесення мобільного номера перебуває на такому рівні:

ВСЕ РАЗОМ Легкий (Київстар) — 290 грн/міс. замість 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий (Київстар) — 350 грн/міс. замість 450 грн;

Flexx GO (Vodafone) — 280 грн/міс. замість 350 грн;

Flexx TOP (Vodafone) — 350 грн/міс. замість 450 грн;

Максі (lifecell) — 270 грн/міс. замість 400 грн;

Мега (lifecell) — 350 грн/міс. замість 550 грн.

Оплата послуг на рік вперед

Vodafone пропонує підключити послугу “Рік без абонплат” для корпоративних клієнтів, завдяки чому економиться один платіж. Тобто фактично людина витрачає кошти на 11 місяців обслуговування замість 12-ти.

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Від lifecell діє послуга “Тарифна підписка” для фізичних осіб. Вона забезпечує знижкою 10% або 15% на оплату тарифних планів, однак потрібно замовити одразу 6 або 12 пакетів послуг.

Використання комбінованих тарифних планів

Якщо абонентам потрібен мобільний трафік, домашній інтернет і зв’язок для дзвінків, можна підключити комбінований тарифний план, який зазвичай коштує дешевше та економить фінанси.

Наприклад, від Київстару доступні пакети “ВСЕ РАЗОМ”: Перевага, Легкий та Крутий за 250, 450 і 550 грн/міс. відповідно. Однак клієнти, які вперше підключають домашній інтернет, отримають акційну вартість 200 грн на три місяці.

Vodafone пропонує комбіновані тарифні плани GigaCombo за 350, 400 і 425 грн/міс., а в разі перенесення мобільного номера ціна опускається до нуля на два місяці. Для нових абонентів встановили знижку від 100 до 175 грн.

Клієнти lifecell можуть обрати тарифний план у лінійці “Лайфсет”, які включають безлімітний домашній інтернет, мобільний трафік, хвилини на розмови і перегляд телеканалів. Пакети послуг коштують від 100 до 500 грн/міс. залежно від наповнення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть тимчасово не платити за мобільний зв’язок. Абонентам lifecell доступні тарифні плани за 0 грн. Йдеться про комбіновані пакети послуг для користувачів, які перенесли номер у мережу lifecell.

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти Київстару, Vodafone Та lifecell не зможуть перенести мобільний номер. Сервіс MNP тимчасово відключать з 29 червня до 1 липня. Процеси відновлять вранці 2 липня 2026 року.