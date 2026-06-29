Канада вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, перемігши ПАР

Матч ПАР — Канада. Фото: Reuters

Збірна Канади стала першим учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. У матчі 1/16 фіналу команда Джессі Марша лише в компенсований час дотиснула збірну Південно-Африканської Республіки.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Канада дотиснула суперника наприкінці матчу

З перших хвилин зустрічі канадці більше володіли м’ячем і регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт Ронавена Вільямса. Уже на шостій хвилині збірна ПАР відповіла дальнім ударом Тебого Мокоени, однак Максим Крепо впорався із загрозою.

До перерви команда Марша кілька разів була близькою до гола. Джонатан Девід, Дерек Корнеліус, Тані Олувасеї та Теджон Б’юкенен перевіряли оборону суперника, але Вільямс і захисники щоразу рятували африканську команду.

Після перерви ПАР діяла сміливіше та відповіла небезпечними ударами Освіна Апполліса, однак Крепо впевнено грав у воротах. Найкращі нагоди Канади в середині другого тайму змарнували Олувасеї та Джонатан Девід, коли після сейву Вільямса захисники винесли м’яч майже з лінії воріт.

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Долю протистояння вирішив епізод уже в компенсований час. На 90+2-й хвилині після подачі Джейкоба Шаффельбурга м’яч відскочив до Стівена Еуштакіу, який другим дотиком точно пробив у дальній кут і приніс Канаді мінімальну перемогу.

ПАР — Канада — 0:1



Гол: Еуштакіу, 90+2.

У 1/8 фіналу збірна Канади зіграє з переможцем матчу Нідерланди — Марокко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у третьому турі групового етапу чемпіонату світу перемогли Аргентина, Англія та Хорватія.

Також Новини.LIVE писав, що після закінчення групового раунду остаточно сформувалася сітка плейоф чемпіонату світу.