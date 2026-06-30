Додаткова робота учителя: ТЦК не має права відмовляти у відстрочці

Учитель на уроці в українській школі. Фото: Facebook Andrey Oleynik

Якщо учитель працює на додатковій роботі, це жодним чином не вплине на його відстрочку від мобілізації. Скасувати відстрочку ТЦК може за інших підстав. Це, зокрема, розмір педагогічної ставки громадянина і статус неосновного робочого місця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі “Юристи.UA”.

Відстрочка для педагогів

Відстрочка від мобілізації є одним із основним варіантів законного уникнення мобілізації в особливий період. Право на відстрочку має кожен військовозобов’язаний громадянин України.

Та це право не є безумовним. Для того, аби отримати відстрочку від мобілізації, потрібно мати визначені законодавством підстави.

Однією із підстав є приналежність до низки суспільно важливих організацій. Так, відстрочку надають учителям та медичним працівникам.

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Додаткова робота не впливає на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який займає у школі педагогічну посаду. Разом з тим, додав чоловік, він паралельно працює на чверть ставки у приватній компанії.

Громадянин поцікавився, чи не вплине ця його додаткова робота на відстрочку, чи не анулює ТЦК відстрочку від мобілізації. Юристи запевнили, що паралельне працевлаштування не має жодного відношення до основної роботи.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: “Робота не може вплинути, якщо виконані умови необхідні для наявності права на відстрочку згідно частини третьої статті 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Айвазян нагадав, що педагогічна робота має бути основною, а розмір педагогічного навантаження повинен бути не меншим 0,75 стандартної ставки.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто із шкільних працівників, крім учителів, має право на відстрочку.

Відстрочка від мобілізації надається не тільки учителям, а й іншим шкільним працівникам. Це, зокрема, вихователі, вожаті, асистенти учителів та культорганізатори.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що відстрочка педагогам продовжиться без візиту до ТЦК.

Для того, аби відстрочка учителя була продовжена, потрібно оновити інформацію про цього педагога у системі АІКОМ. Але сам учитель не може це зробити. Право оновлювати таку інформацію має лише керівник навчального закладу.