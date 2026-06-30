Монако вибухи — спутниця Вадима Єрмолаєва у критичному стані

Люди стоять біля житлового будинку на місці вибуху. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Супутниця українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва перебуває у критичному стані внаслідок вибуху в Монако 29 червня. Жінка втратила частину нижніх кінцівок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Nice-Matin.

В якому стані спутниця Єрмолаєва після вибуху

За даними видання, сам Єрмолаєв отримав опіки та осколкові поранення внаслідок вибуху. Наразі правоохоронці все ще не знайшли нападника.

Очевидці розповідали про особу у темному одязі та чорній панамі. Він заклав пакунок біля будинку та пішки залишив Монако й перейшов до Босолея. Спершу камери зафіксували його пересування, але згодом правоохоронці втратили його слід у глухому провулку..

Пошкодження будинку внаслідок вибуху в Монако. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Через це чоловіка досі не ідентифікували. До пошуків долучили близько 40 французьких жандармів і два гелікоптери.

Читайте також:

Спочатку поліція повідомляла, що в сумці могли бути болти та дріб. Однак криміналісти на місці цього не підтвердили. Тип вибухівки наразі встановлюють.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, пізно ввечері 29 червня у Монако пролунав вибух, внаслідок чого є постраждалі. Трагедія трапилася на вулиці Ревюрен Пер Луї Фролла у вестибюлі багатоквартирного будинку.

Ймовірно, це був замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. У 2023 році проти нього запровадили санкцїі. У СБУ повідомляли, що після окупації Криму у 2014 році він перереєстрував свій алкогольний бізнес на півострові на підставних людей і продовжив працювати на окупантів.

Водночас уряд Монако назвав цей інцидент терактом. У країні оголосили “Червоний план” управління кризами і заявили, що подібних випадків в історії князівства ще не було.