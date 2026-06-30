Прихована функція ключа, яка миттєво охолодить авто у спеку

Посадка в автомобіль, який цілий день стояв під прямими променями сонця, є справжнім випробуванням під час літньої спеки. У такі періоди температура всередині закритих машин підіймається значно швидше та вище, ніж на вулиці. Більшість автомобілістів навіть не здогадуються про наявність у їхньому транспортному засобі спеціальної вбудованої системи провітрювання. Ця функція допомагає швидко випустити гаряче повітря ще до того, як відчиняться двері салону. Для активації корисного режиму достатньо просто скористатися звичайним штатним ключем.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Express.

Швидке провітрювання

Секретний метод полягає в тривалому утриманні кнопки відмикання замків на брелоку автомобіля. Ця дія автоматично запускає систему одночасного опускання всіх бічних вікон у машині. Функція дистанційного відкриття вікон зустрічається в багатьох сучасних моделях, хоча присутня не в кожній марці. Іноді цей режим необхідно заздалегідь активувати через внутрішнє меню бортового комп’ютера.

Фахівці рекомендують обов’язково провітрювати транспортний засіб перед початком руху, а не сподіватися виключно на роботу кондиціонера. Видалення накопиченого теплового шару дозволяє кліматичній техніці працювати набагато ефективніше.

Безпека поїздок

Попри зручність електронного помічника, водіям не варто забувати про базові правила безпеки під час сильної спеки. Подібне автоматичне опускання вікон лише трохи покращує комфорт, але не захищає від теплового удару. Під час подорожей важливо пити багато чистої води та уникати тривалого перебування в замкненому просторі.

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