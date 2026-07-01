Сирський заявив, що Білорусь більше не включатиме ретранслятори

Олександр Сирський. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Ретранслятори на території Білорусі ще не демонтували. Один із них у понеділок, 29 червня, включали, але надалі ці пристрої, імовірно, уже не використовуватимуть. В України є все, щоб не боятися дій із напрямку цієї сусудньої країни.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Думка Сирського щодо ретрансляторів у Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Білорусь має зрозуміти, що використовувати ретранслятори не варто.

“У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Тобто у нас є все для того, щоби не боятися дій з цього напрямку і унеможливити виконання польотів БпЛА противника вздовж кордону”, — наголосив Сирський.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ повідомляв, що Сили оборони України звільнили від окупантів понад 670 квадратних кілометрів території. У травні українські військові повернули під контроль на сто квадратних кілометрів більше, ніж втратили. Для кардинального перелому у війні захисникам України треба переходити в наступ на ключових ділянках і просуватися на 18–20 кілометрів за добу.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського писав, що росіяни можуть розпочати новий наступ на Чернігівщину. ЗСУ до такого сценарію готові. Через використання далекобійної кампанії та удари по логістиці ворога активність росіян на фронті останнім часом знизилася втричі.