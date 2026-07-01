Українцям доступна грошова допомога на оплату комунальних послуг: хто може отримати

Люди за столом, оплата комуналки. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Оплачувати комунальні послуги стане трохи легше. Українці, які мають інвалідність, можуть щомісяця отримувати адресну грошову допомогу, яка допоможе відшкодувати витрати на світло, газ, воду чи іншу комуналку. Але є важлива умова.

Про це повідомили у департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради, передає Новини.LIVE.

Розмір виплати залежить від пори року. З квітня по жовтень включно можна отримати 500 гривень на місяць, а під час опалювального сезону — з листопада по березень — виплату збільшують до 700 гривень.

При цьому людина сама вирішує, на оплату якої саме комунальної послуги пустити ці кошти. Адресна допомога є безготівковою. Тобто на руки гроші не дадуть, а перерахують одразу комунальним підприємствам.

Хто не зможе отримати виплату

Адресну допомогу не призначають тим, хто вже отримує житлову субсидію. Одночасно користуватися двома видами підтримки не дозволяється.

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Які документи знадобляться

За оформленням допомоги звертайтеся до управління соціального захисту населення за місцем прописки. Завчасно підготуйте такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

документ, що підтверджує інвалідність (довідку МСЕК або витяг із рішення експертної команди);

копії особових рахунків у постачальників комунальних послуг;

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житлі осіб (якщо ці дані вже є в електронних реєстрах, подавати її не потрібно).

У міськраді зазначають, що за наявності всіх необхідних документів оформлення допомоги займає близько 10 хвилин.

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