В Одесі перевіряють пляжі після загибелі жінки: відкрито кримінальні провадження

Пляж в Одесі, де загинула 26-річна жінка внаслідок влучання уламку російського дрона. Фото: Одеська обласна прокуратура

Депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що після загибелі жінки на пляжі в Одесі відкрили кримінальні провадження. Крім того, тривають перевірки узбережжя.

Про це ексклюзивно Світлана Осауленко сказала в ефірі День.LIVE.

Перевірка пляжів в Одесі

“Трагедія, яка сталася, після неї були відкриті і карні справи, і ведеться розслідування, чому працював пляж. Це обурило все суспільство”, — зазначила Осауленко.

За її словами, була проведена велика кількість перевірок. Наразі в Одесі повністю відкриті 27 пляжів, ще вісім перебувають на завершальному етапі перевірки, а 15 орендованих ділянок — проходять необхідні процедури.

“Тому я закликаю людей звертати увагу, бо перевірка пляжу, це по-перше, це дослідження дна пляжу, і ви повинні турбуватися про свою безпеку. Як я кажу, кожного за руку тримати просто неможливо, дійсно, сьогодні в Одесі дуже така тепла погода, і всі хочуть долучитися до пляжного сезону, долучитися до моря, але всі повинні турбуватися, по-перше, самі про свою безпеку, думати про це”, — зазначила депутатка.

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Вона повідомила, що вздовж узбережжя вже облаштовано близько 19 укриттів, з них вісім — мобільного типу. П’ять таких об’єктів встановили за кошти міського бюджету, інші розміщені на території готелів і закладів харчування, а вздовж берегової лінії встановлено відповідні вказівники.

“Ми розуміємо, що в цій трагедії насамперед винна країна-агресор. Але ми також повинні нести відповідальність за своє життя і уважно ставитися до питань безпеки”, — додала Осауленко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Одеську ОВА, 23 червня Росія атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинула 26-річна жінка, а 39-річний чоловік отримав поранення.

Згодом в Одеській ОВА повідомили, що трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли сили ППО відбивали черговий російський удар. На момент атаки пляжна ділянка не пройшла перевірку та не була офіційно відкрита.