Прогноз погоди в Києві та області на завтра 2 липня від Укргідрометцентру

Дівчина з віялом. Фото: REUTERS/Alice Sacco
Погода в Києві та області завтра, 2 липня, очікується з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують продовження спеки. Зокрема, температура повітря підвищиться до +34 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві та області на 2 липня
Упродовж доби опадів не буде. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +18…+23 °C, вдень +29…+34 °C;
- у Києві вночі +20…+22 °C, вдень +30…+32 °C.
Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, гроза, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок цього фіксувалося повалення дерев, білборда та інші пошкодження.
Читайте також:
Через негоду найбільше постраждав Оболонський район, де пошкоджені автомобілі. Крім того, фіксувалися локальні підтоплення.
А у Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа. Через спеку та сильні пориви вітру ліквідація вогню відбувається у вкрай складних умовах.