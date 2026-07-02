Обстріл Київської області 2 липня – в регіоні пожежі та пошкоджені будинки

Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
Росіяни в ніч проти 2 липня здійснили комбінований удар по Київській області. Внаслідок обстрілу пошкоджені домівки, склади та виникли пожежі.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської ОВА.
Наслідки обстрілу Київської області 2 липня
Начальник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram повідомив, що область була вночі під ударом дронів, балістики та крилатих ракет.
Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовані вже у п’яти районах регіону. Зокрема:
- у Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку. Окрім того, пошкоджено автомобіль;
- у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.
- в Обухівському та Фастівському районах пошкоджені приватні будинки;
- у Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.
“Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися у безпечних місцях до відбою”, — додав Калашник.
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Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні, але основною ціллю РФ став Київ. У місті внаслідок обстрілу зруйновані житлові будинки, пошкоджено медзаклад та виникли пожежі.
Також ми писали, що внаслідок обстрілу у Києві є жертви та постраждалі.