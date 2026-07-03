Ярослав Грицак в інтерв’ю Новини.LIVE розповів, коли може закінчитися війна

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк розповів про майбутнє українсько-польських відносин, союзників України, перспективи завершення війни, виклики повоєнного періоду та українців, які перебувають за кордоном.

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Ярослав Грицак в ефірі Новини.LIVE

Серед основних тем інтерв’ю:

чи вдасться Україні та Польщі відновити довіру у двосторонніх відносинах;

хто є справжніми союзниками України у війні з Росією;

формування нового оборонного блоку у світі;

коли може завершитися російсько-українська війна;

якими будуть головні виклики для України після перемоги;

чому “комплекс ветерана” може стати однією з найбільших повоєнних проблем;

як Україні варто працювати з громадянами, які перебувають за кордоном;

чому справедливий мир є єдиною реальною гарантією безпеки України.

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