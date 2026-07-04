Безплатна земля для УБД: що треба зробити у 2026 році, щоб отримати ділянку

Земельна ділянка, посвідчення УБД в руках, військовий заповнює документ. Фото: Magnific, УНІАН, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Кожен учасник бойових дій в Україні за законом має право безоплатно отримати земельну ділянку. Під час воєнного стану тимчасово заборонено передачу земель державної та комунальної власності у приватну. При цьому кожен вже зараз може “забронювати” землю.

Про те, як це правильно зробити, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua, передають Новини.LIVE.

Скільки землі може безоплатно отримати УБД

Законодавство України дозволяє отримання учасниками бойових дій земельних ділянок у наступних розмірах:

для садівництва — до 0,12 гектара;

для ведення особистого селянського господарства — до 2,0 гектара;

для будівництва житлового будинку: до 0,25 гектара — у селах, 0,15 гектара — у селищах, 0,10 гектара — у містах;

для дачного будівництва — до 0,10 гектара.

Чому важливо стати в чергу зараз

Попри те, що під час воєнного стану процедура безоплатної передачі земельних ділянок фактично призупинена, українці все ще можуть підготуватися до отримання землі в майбутньому.

Наразі виняток зроблено лише для випадків приватизації ділянок, на яких уже розташовані житлові будинки, що перебувають у власності громадян.

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Втім, фахівець рекомендує не чекати завершення війни та завчасно подбати про включення до черги на отримання земельної ділянки. Після скасування обмежень попит на землю може суттєво зрости, а процес розгляду заяв у громадах триватиме не один рік. Саме тому раннє подання документів дає змогу зафіксувати своє місце в черзі та уникнути додаткового очікування в майбутньому.

Як стати в чергу на земельну ділянку

Через безпекові обмеження доступ до кадастрових карт наразі частково закритий. Однак громадяни все одно можуть розпочати процедуру та подати необхідні документи.

Для цього потрібно:

знайти вільну земельну ділянку через звернення до місцевої ради або за допомогою землевпорядних фахівців;

підготувати та подати клопотання до сільської, селищної чи міської ради за місцем розташування землі;

вказати у заяві бажане цільове призначення ділянки, наприклад для ведення особистого селянського господарства, а також її орієнтовну площу;

додати до пакета документів копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

надати посвідчення учасника бойових дій, якщо право на землю оформлюється на цій підставі;

долучити графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ділянки.

Після отримання документів орган місцевого самоврядування розглядає звернення протягом 30 днів. За результатами розгляду заявника можуть поставити на облік для подальшого отримання земельної ділянки або надати офіційну відповідь щодо прийнятого рішення.

Які витрати треба врахувати

Хоча сама земельна ділянка у визначених законом випадках надається безкоштовно, окремі супутні процедури потребують фінансових витрат.

Зокрема після відновлення повноцінної процедури відведення землі громадянам доведеться оплачувати:

розробку проєкту землеустрою;

необхідні технічні та землевпорядні роботи;

оформлення документації для реєстрації права власності.

За оцінками фахівця, вартість проєкту землеустрою може становити від 20 до 60 тис. грн залежно від регіону та складності робіт. Тому варто заздалегідь передбачити ці витрати у своєму бюджеті.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що власники землі в Україні зобов’язані сплачувати земельний податок. Водночас декілька категорій громадян від нього звільнені. Але якщо не подати відповідну заяву — податкова нарахує борг.

Також Новини.LIVE писали, що вигідніше для українців — здавати землю в оренду чи обробляти самостійно. Земельний кодекс дозволяє розпоряджатися своєю ділянкою відповідно до її цільового призначення. Якщо людина вирішує самостійно займатися обробкою землі, вона бере на себе зобов’язання зі сплати обов’язкових платежів.