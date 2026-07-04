Політ з Ryanair: в яких аеропортах утворюється найбільша черга через нову систему EES

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ірландська бюджетна компанія Ryanair назвала аеропорти, які найбільше постраждали від нової системи в’їзду/виїзду ЄС (EES). Цифрові прикордонні перевірки спричиняють черги та затримки в аеропортах Італії, Іспанії та Франції, які користуються популярністю серед туристів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Daily Mail.

Які аеропорти краще уникати влітку

За даними авіакомпанії Ryanair, яка виконує понад 3 000 рейсів на день, найбільші труднощі в іспанських аеропортах виникають у Тенеріфе-Південь, Пальмі, Аліканте та Малазі. Пасажири також стикаються із затримками в Бергамо (Італія), Кракові (Польща) та Парижі-Бове (Франція).

Авіакомпанія закликала ЄС призупинити впровадження цієї системи. В Ryanair заявили, що інфраструктура деяких аеропортів “не готова” до обслуговування натовпів пасажирів через нестачу персоналу та терміналів.

Зокрема, часто траплялися ситуації, коли біометричні дані не завантажувалися в систему, через що деяких мандрівників просили повторювати процедуру реєстрації щоразу під час проходження контролю в аеропорту.

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Головний операційний директор Ryanair Ніл МакМахон заявив, що у зв’язку з закінченням навчального року та настанням найактивнішого туристичного періоду року в Європі стає очевидним, що система EES досі не готова до пікових літніх пасажиропотоків.

“Ryanair ще раз закликає уряди європейських країн відтермінувати впровадження системи, щоб захистити пасажирів, сім’ї та роботу аеропортів під час пікового навантаження у період шкільних канікул, замість того, щоб змушувати відпочивальників терпіти непотрібний хаос під час паспортного контролю”, — підкреслив він.

Багато відпочивальників пропустили рейси через нову систему. Зокрема, у квітні понад 100 пасажирів easyJet не встигли на рейс із Мілана (Лінате) до Манчестера через затримки на паспортному контролі, спричинені впровадженням EES. У червні рейс Ryanair з Тулузи до Лондона вилетів без 150 пасажирів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.